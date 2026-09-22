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پیام تسلیت مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
کد مطلب: 1868572
پیام تسلیت مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش در پیامی با ابراز تأسف و اندوه عمیق، فقدان آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه علمی و مذهبی دانست.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی امام علی(ع) در وین با صدور پیامی، درگذشت آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی را به مراجع عظام تقلید، علما و روحانیون، حوزه‌های علمیه و به‌ویژه حوزه علمیه قم، همچنین طلاب، شاگردان و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت. این مرکز در پیام خود با ابراز عمیق تأسف و اندوه، فقدان این عالم دینی را ضایعه‌ای برای جامعه علمی و مذهبی دانست.

مرکز اسلامی امام علی(ع) وین در ادامه این پیام از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای پیروان، شاگردان و بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت کرد. در این پیام همچنین بر جایگاه علمی و مذهبی آیت‌الله شبیری زنجانی و تأثیر ایشان بر جامعه حوزوی و دینی تأکید شده است.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

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