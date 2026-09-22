به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، با صدور پیامی این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مقلدان، ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت و از ابعاد علمی، اخلاقی و اجتماعی شخصیت این فقیه فقید تجلیل کرد. متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال فقیه ربانی و مرجع عالی قدر و روشن‌ضمیر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)، قلب‌ها را اندوهگین و حوزه‌های علمیه و جامعه دینی را سوگوار کرد.

این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، عموم ارادتمندان، مقلدان و بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در مسیر ژرف‌اندیشی علمی و مجاهدت مستمر در راه حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر و ترویج معارف و احکام ثقلین سپری کرد.

احاطه کم‌نظیر ایشان در علوم فقه، رجال، درایه و حدیث، همراه با سیره اخلاقی مشحون از تقوا، تواضع، فروتنی، زهد و ساده‌زیستی، از ایشان شخصیتی کم‌نظیر و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود.

آن فقیه وارسته، نه تنها استاد برجسته حوزه‌های علمیه بود، بلکه سال‌ها در کسوت امامت حرم کریمه اهل‌بیت سلام الله علیها باحضورش به جامعه دینی، آرامش، اتکاء و اطمینان می‌بخشید.

آن مرجع فقید در کنار مقام علمی رفیع، همواره همراه و هم‌صدا با امامین انقلاب، به‌ویژه، رهبر شهید(رضوان الله تعالی علیه) و آرمان‌های بلند آن امام شهید در تمامی مقاطع حساس، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی باقی ماند.

روحیه خدمت و در کنار مردم بودن و گره‌گشایی از مشکلات آنان، از ویژگی‌های بارز ایشان بود. تواضع و حسن خلق بی‌نظیرش، همراه با برخورد کریمانه و پدرانه با اقشار مختلف جامعه، از ایشان مرجعی محبوب و مردمی ساخته بود که کوچک و بزرگ، خود را وامدار محبت و لطف او می‌دانستند.

فقدان این نگهبان امانت‌دار میراث عریق تشیع، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و تشیع است. بی‌گمان آثار علمی، شاگردان فرهیخته و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایه‌ای ماندگار در مسیر تداوم و اعتلای معارف اسلام عزیز و اهل بیت (علیهم‌السلام) خواهد بود.

اینجانب در ایام وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در جوار آن بانوی کرامت از درگاه خداوند تبارک وتعالی برای روح بلند و پاک آن مرجع جلیل‌القدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و برای عموم داغدیدگان و ارادتمندان و مقلدین خصوصا بیت معظم و فرزندان عالم و فرهیخته، حضرات آیات سید محمد و سید محمدجواد شبیری زنجانی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

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