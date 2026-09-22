به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول واحد خدمات فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از اعزام ۱۸ کاروان سفیران کریمه شامل ۸۰ نفر از سخنرانان، مداحان و خادمان آستان مقدس به ۱۴ استان کشور خبر داد و گفت: این کاروان‌ها هم‌زمان با هفته دفاع مقدس با هدف اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در استان‌های مختلف کشور حضور خواهند یافت.

حسینی ثابت افزود: استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان، تهران، سمنان، کردستان، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران، لرستان، البرز، ایلام، سیستان و بلوچستان و خوزستان مقصد کاروان‌های سفیران کریمه هستند.

وی ادامه داد: پوشش برنامه‌های رسانه‌ای استان‌ها، حضور در اجتماعات مردمی، اجرای برنامه‌های شبانه، حضور در ندامتگاه‌ها، شرکت در هیئت‌های مذهبی و حضور در گلزار شهدا و منازل شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفیران کریمه در این سفرهاست.

مسئول واحد خدمات فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: سفیران کریمه در این برنامه‌ها با حضور در جمع اقشار مختلف مردم، به ترویج فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام، فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت ارتباط معنوی مردم با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها می‌پردازند.

حسینی ثابت اظهار داشت: اعزام این تعداد از خادمان، سخنرانان و مداحان در قالب کاروان‌های سفیران کریمه، فرصتی برای حضور فرهنگی آستان مقدس در نقاط مختلف کشور و ارتباط مستقیم با مردم و جامعه هدف است.