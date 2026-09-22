دیدار ترامپ با ممدانی؛ پارسال آشنا امسال دوست!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در عمارت «گریسی، در منهتن نیویورک» با وجود اختلافات عمیق سیاسی دو طرف، با لحنی دوستانه برگزار شد؛ نشستی که در آن دو طرف درباره مسکن، مهاجرت و برخی مسائل شهری گفت‌وگو کردند.

ترامپ در این دیدار گفت: قبلا ترجیح می‌داد ممدانی شهردارد افتضاحی باشد ولی حالا امیدوار است ممدانی شهردار بزرگی برای این شهر باشد! ممدانی نیز گفت حاضر است با هر فردی که بتواند برای نیویورکی‌ها نتیجه‌ای ملموس به همراه بیاورد، همکاری کند.

این دیدار از آن جهت قابل توجه بود که ترامپ و ممدانی در دو سوی متفاوت طیف سیاسی آمریکا قرار دارند. ترامپ یک جمهوری‌خواه پوپولیست راست‌گراست و ممدانی از اعضای «سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا» محسوب می‌شود. ترامپ در ماه‌های گذشته بارها دموکرات‌ها را با تعابیری مانند «کمونیست‌های بی‌خدا» مورد حمله قرار داده و ممدانی نیز از منتقدان سیاست‌های دولت او، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و جنگ‌افروزی‌ها در خاورمیانه است. ممدانی همچنین نخستین شهردار مسلمان نیویورک است و ترامپ در دوره اخیر فعالیت سیاسی خود مواضعی فاشیستی در قبال مهاجران و مسلمانان اتخاذ کرده است!

با وجود این اختلافات، فضای دیدار در برابر دوربین‌ها در ظاهر دوستانه بود. این نخستین حضور یک رئیس‌جمهور آمریکا در عمارت گریسی طی ۴۵ سال گذشته بود؛ آخرین بار رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ برای دیدار با اد کوچ، شهردار وقت نیویورک، در این محل حضور یافته بود.

یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگو، بحران مسکن و تلاش برای افزایش واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه در نیویورک بود. دو طرف پس از این دیدار گفتند قرار است مذاکرات درباره طرح ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در منطقه سان‌نی‌ساید یارد در منطقه کوئینز نیویورک جدی‌تر دنبال شود.

با این حال، اختلافات دو طرف در زمینه مهاجرت همچنان پابرجاست. ممدانی گفت در این دیدار درباره تصمیم دولت ترامپ برای لغو حمایت‌های مهاجرتی از شهروندان هائیتی صحبت کرده و بر ضرورت حفاظت از مهاجران نیویورکی، به‌ویژه جامعه هائیتی، تأکید کرده است. او گفت مواضعش در این زمینه را «بسیار صریح» با ترامپ در میان گذاشته و افزود که دو طرف درباره مسائل مختلف «اختلاف‌نظرهای بسیاری» دارند. این اظهارات در حالی مطرح شد که یک روز پیش از دیدار، ممدانی و کلارا بروگادا، شهردار مکزیکوسیتی، با کارگران مهاجر حوزه تحویل کالا در نیویورک دیدار کرده بودند؛ کارگرانی که از افزایش بازداشت‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) ابراز نگرانی کرده بودند.

مسئله آزادی رسانه‌ها نیز در این دیدار مطرح شد. ممدانی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم ترامپ برای منع دسترسی CNN، MS NOW و Politico به محوطه کاخ سفید گفت به رئیس‌جمهور گفته است که همه اعضای رسانه‌ها باید امکان حضور در محل را داشته باشند و او به این اصل باور دارد. این موضع در شرایطی مطرح شد که سه رسانه یادشده در همان روز علیه دولت ترامپ برای بازگرداندن دسترسی خبرنگاران خود به کاخ سفید شکایت کردند و مدعی شدند لغو مجوزها به دلیل محتوای پوشش خبری آنها، حقوق مطبوعاتی تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند.

بعد از این اظهار نظر ممدانی، ترامپ واکنش نشان داد و گفت در این مورد موافق شهردار نیست و مدعی شد این رسانه‌ها اخبار کذب منتشر می‌کنند!

از سوی دیگر، ممدانی در ماه جاری در پرونده‌ای حقوقی علیه دولت ترامپ درباره تغییر «قانون اتهام عمومی» (public charge) که به گفته شاکیان بر جوامع مهاجر تأثیر می‌گذارد، به ایالت نیویورک و ۲۱ ایالت دیگر پیوسته است. گاردین می‌گوید مشخص نیست این پرونده در دیدار دو طرف مطرح شده باشد. بنابراین، اگرچه نشست گریسی منشن با زبان دیپلماتیک و تأکید بر همکاری برگزار شد، اختلافات ساختاری آنها در حوزه مهاجرت، حقوق مهاجران و آزادی رسانه‌ها همچنان پابرجاست.

در مجموع، اهمیت این دیدار بیش از آنکه به معنای توافق سیاسی میان ترامپ و ممدانی باشد، در تلاش دو سیاستمدار با دیدگاه‌های متفاوت برای یافتن حوزه‌های همکاری عملی در اداره نیویورک بود. ترامپ بر موفقیت شهردار جدید این شهر تأکید کرد و ممدانی نیز گفت معیارش برای همکاری، توانایی هر طرف در حل مسائل نیویورکی‌هاست. هم‌زمان، هر دو طرف نشان دادند که اختلافات اساسی درباره مهاجرت، رسانه‌ها و سیاست‌های دولت فدرال همچنان باقی است. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

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