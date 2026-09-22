به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای خارجه گروه هفت در بیانیه‌ای مشترک، بدون هیچگونه واکنشی به اقدامات و حملات سعودی‌ها علیه مردم یمن، ضمن محکوم کردن حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی، از ایران خواستند حمایت از انصارالله را متوقف کند؛ اقدامی که به ادعای اعضای G7، خطر تشدید تنش، اختلال در تجارت بین‌المللی و بی‌ثباتی جهانی را افزایش می‌دهد.

به گزارش رویترز، وزرای خارجه انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در بیانیه‌ای مشترک مواضع خود درباره تحولات یمن را اعلام کردند.

وزرای خارجه گروه هفت از ایران خواستند تسلیح و حمایت از انصارالله یمن را پایان دهد و مدعی شدند حمایت تهران از این گروه در مغایرت با قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.

G7 همچنین حمایت ایران از انصارالله را بخشی از آنچه «الگوی خطرناک تشدید تنش» خوانده، دانست و مدعی شد ادامه این روند می‌تواند تجارت بین‌المللی و ثبات جهانی را با خطر مواجه کند.

وزرای خارجه G7 در بخش دیگری از بیانیه، بدون اشاره به حملات سعودی به مردم یمن، حملات انصارالله در یمن و علیه عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری عملیات نظامی این گروه شدند.

در این بیانیه همچنین از انصارالله خواسته شده است تمامی تهدیدها و حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی را متوقف کند و با حسن نیت به روند سیاسی بازگردد.

در گزارش‌های منتشرشده درباره متن کامل‌تر بیانیه آمده است که G7 وضعیت یمن را تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه‌ای، امنیت جهانی انرژی و آزادی و حقوق کشتیرانی و همچنین امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب توصیف کرده است. اعضای این گروه همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی برای جلوگیری از اختلالات طولانی‌مدت در زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در انتقال انرژی، کود و مواد غذایی، تأکید کرده‌اند.

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