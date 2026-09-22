به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مناقشه چندساله بر سر ساخت مسجد در شهر «تگو» کره جنوبی با پیشنهاد مقام‌های محلی برای اختصاص زمین جدید به جامعه مسلمانان وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های کره‌ای، این مسجد ابتدا قرار بود در نزدیکی دانشگاه ملی کیونگ‌پوک و برای استفاده دانشجویان مسلمان ساخته شود، اما اختلاف بر سر زمین اختصاص‌یافته به پروژه، روند ساخت‌وساز را با چالش‌های حقوقی و قضایی طولانی‌مدت مواجه کرده بود.

مقام‌های شهر تگو روز دوشنبه پیشنهاد کردند محل دیگری برای ساخت مسجد در اختیار جامعه مسلمانان قرار گیرد؛ پیشنهادی که با موافقت مسلمانان مواجه شد. مرکز اسلامی «کیونگ‌پوک دارالایمان» اعلام کرد جامعه مسلمانان دانشگاه ملی کیونگ‌پوک پس از بررسی پیشنهاد شهردار و با توجه به مشکلاتی که در این سال‌ها پشت سر گذاشته‌اند، تصمیم گرفته است زمین جدید در منطقه «بوک» را به‌عنوان محل جایگزین بپذیرد.

زمین پیشنهادی جدید پیش‌تر محل استقرار یک پاسگاه پلیس بوده و مساحت آن تقریباً نصف زمین محل ساخت مسجد فعلی است. با این حال، جامعه مسلمانان اعلام کرده است پذیرش این مکان مشروط به جبران هزینه‌های انجام‌شده برای پروژه قبلی است. بر اساس گزارش منتشرشده، مسلمانان تاکنون حدود ۳۵۰ میلیون وون، معادل تقریبی ۲۵۳ هزار دلار در روند ساخت مسجد هزینه کرده‌اند و خواستار بازپرداخت این مبلغ از سوی شهرداری هستند.

مقام‌های محلی تاکنون این شرط را نپذیرفته یا رد نکرده‌اند و اعلام کرده‌اند مذاکرات برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. مسئولان منطقه «بوک» نیز اعلام کردند تلاش خواهند کرد در چارچوب قانون به توافق برسند و برای تأمین هزینه‌های جابه‌جایی، امکان دریافت حمایت مالی از دولت مرکزی کره جنوبی را پیگیری خواهند کرد.

اختلاف بر سر ساخت این مسجد در تگو از چند سال پیش ادامه داشته و موضوع آن به روندهای قضایی نیز کشیده شده بود. مسجد مورد نظر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه مسلمانان، به‌ویژه دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی کیونگ‌پوک، در نظر گرفته شده بود. توافق بر سر بررسی یک مکان جایگزین، اکنون می‌تواند مسیر حل‌وفصل این مناقشه را از طریق مذاکره میان جامعه مسلمانان و مقام‌های محلی فراهم کند.

مقام‌های منطقه بوک با ابراز امیدواری نسبت به پایان مسالمت‌آمیز این اختلاف اعلام کردند که این مناقشه سال‌ها ادامه داشته و امیدوارند با گفت‌وگو و توافق میان طرفین، پرونده ساخت مسجد در تگو به شکل مسالمت‌آمیزی حل‌وفصل شود.

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