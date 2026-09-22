به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز دوشنبه ۳۰ شهریور، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و معاونت امور بین‌الملل این مجمع، میزبان رئیس و برخی از مدیران و دبیران اندیشگاه بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی بودند.

این اندیشگاه که از زیرمجموعه‌های دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید و مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، دارای ۸ اندیشکده از جمله سیاست خارجی مقاومت، سبک زندگی، مطالعات زنان و خانواده، امید، اعتماد و تعهد، اخلاق و معنویت و ... می‌باشد که از محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از سوی امام مجاهد شهید، استخراج، نهادسازی و ساختاریابی گردید.

در این دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای ذوعلم، رئیس این اندیشگاه، گزارشی از خواستگاه‌های صدور بیانیه، خوانش‌های خلاقانه و محورهای بین‌المللی آن بیانیه ارزشمند را به‌عنوان متنی بسیار متقن، منقح، پرمعنا، پرمضمون، بسیار قابل تأمل و ریشه‌دار ارائه کردند که حاصل اندیشه‌ها و فکر اجتماعی و نگاه دین‌شناسانه رهبر شهید امت برای امروزِ نه تنها ایران بلکه ملت‌ها و دولت‌های همسو و علاقمند به اهداف الهی و اجتماعی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و ضمن اینکه ایران را به‌عنوان الگوی اسلامی ناب محمدی معرفی می‌نماید، مقاصدی را در جهت‌گیری انقلاب و مباحث تمدنی و امت‌سازی با عمق و جایگاه والا و نیز چگالی بالا برای همه مجموعه‌ها اعم از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و مردم‌نهاد دنبال می‌کند.

ایشان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به‌عنوان سازمانی مردم‌نهاد که امور محبین و پیروان اهل‌بیت(ع) در سرتاسر دنیا را پیگیری و تمشیت می‌کند، دارای ظرفیت‌های بسیار زیاد و منحصر به فردی دانستند که می‌تواند دلالت‌های بین‌المللی، برش نهادی و مأموریت جدید و تحولی خویش را پس از گذراندن گام اول خویش در بیش از ۳۰ ساله اول فعالیت‌های خویش، از درون متن والای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی استخراج نموده و بر اساس اساسنامه خویش، مبنای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای خویش با رویکرد تحول، ارتقاء و تعمیق قرار دهد.

در ادامه جلسه حضرت آیت‌الله رمضانی نیز ضمن ارائه تأملاتی دقیق و ناب از محورهای جهانی این متن جهانی، به محورهایی از بیانیه همچون اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت انقلابی اشاره کردند که آرمان‌های انبیای الهی است. ضمن اینکه بیانیه را نرم‌افزار تمدن اسلامی برای مقولاتی همچون سبک زندگی و البته با نگاه جذب حداکثری دانستند که می‌تواند جهت حرکت نیروهای انقلابی همسو با ایران را نیز در خارج از کشور و عرصه بین‌الملل مشخص کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با معرفی ظرفیت‌های مهم مجمع در ارتباط و همکاری با شخصیت‌های برجسته و نمایندگان جامعه محبین و پیروان اهل‌بیت(ع) به‌عنوان اعضای مجمع عمومی، ساماندهی، پشتیبانی و دانش‌افزایی مبلغین بومی فراوان و تحت پوشش مجمع در خارج از کشور، دانشگاه اهل‌بیت(ع)، ویکی شیعه، خبرگزاری ابنا، شبکه ثقلین و... اظهار داشتند که زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی ارزنده‌ای با تک‌تک اندیشکده‌های اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به صورت متقابل با بخش‌ها و ارکان ساختاری مجمع وجود دارد که در ساحت‌های دینی، تبلیغی، علمی، فرهنگی، بین‌المللی، آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، دانشگاهی و حوزوی، بایستی به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی معاونت‌ها و مدیران دو مجموعه قرار گیرد.

ایشان ضمن تأکید به موضوع محوری امید به‌عنوان یکی از اندیشکده‌های این اندیشگاه، آن مفهوم را ناظر به فرهنگ انتظار برای همه ادیان، مذاهب، مکاتب و اندیشه‌های جهانی برجسته‌سازی نمودند و با اظهار به اعتقاد قلبی خویش به نظام هماهنگ و پیوسته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به‌عنوان سند ارزشمند جمهوری اسلامی در گام دوم خویش، به دستاوردهای قابل معرفی و افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی که در این بیانیه منعکس شده و قابل معرفی و تبیین برای علاقمندان ایران عزیز در خارج از کشور است، اشاره نمودند.

همچنین در این جلسه علاوه بر حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای معینیان، معاون امور بین‌الملل مجمع و مهدوی‌منش مدیرکل دفتر مطالعات بین‌الملل، آقای دکتر خسروی رئیس مرکز ابحاث بین‌الملل اندیشگاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صفوی دبیر اندیشکده اخلاق و معنویت و خانم دکتر راد، دبیر اندیشکده امید، اعتماد و تعهد نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی خویش در زمینه‌های همکاری و راه‌های هم‌افزایی فی‌مابین مجمع و اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداختند.

از جمله موضوعاتی همچون نمونه‌های بومی بیانیه برای جوامع اهل‌بیتی، برداشت‌ها و استخراج نسخه‌هایی برای جوانان پیرو اهل‌بیت(ع) متناسب با نیازهای محلی کشوری و منطقه‌ای از بیانیه به‌عنوان متنی الهامی مطابق با فرمایش آیت‌الله مصباح یزدی، رویکردهای جذب حداکثری، ساماندهی و جهت‌دهی نظام روحانیت و تبلیغ در خارج از کشور، مأموریت ذاتی مجمع در نشر و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و نیز اندیشه‌های امامین انقلاب از جمله پیام‌های بین‌المللی رهبر شهید انقلاب به کنگره جهانی حجاج بیت‌الله الحرام در عرصه بین‌الملل، ظرفیت‌های بسیار فراوان ارتباطی و بین‌المللی مجمع در نشر و جهاد تبیین معارف انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم به مثابه فصل مشترک همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های بین‌المللی، سبک و معنای زندگی، منشور زن مسلمان و انقلابی، جایگاه متعالی خانواده و جامعه ارزشمند و فعال بانوان به ویژه مجمع بانوان انقلابی مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی به‌عنوان بستر و سرمایه‌ای ارزشمند جهت ترویج و نهادینه‌سازی گفتمان‌های انقلاب اسلامی نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

تهیه و تنظیم گزارش: دفتر مطالعات بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)

..............

پایان پیام