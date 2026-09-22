به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار محمد یوسفیان، دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال گفت: این هفته با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار می‌شود و نخستین روز آن با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی» نامگذاری شده است.

وی با اشاره به برگزاری آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت در سال‌های گذشته اظهار کرد: چند سال پیاپی این توفیق را داشتیم که آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت را در محضر رهبر شهیدمان برگزار کنیم. امسال نخستین هفته دفاع مقدسی است که از فیض وجود ایشان محرومیم، اما با قدرت و قوت و با گوش به فرمان بودن فرمانده کل قوا، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت کشور افزود: همانند سال‌های گذشته، امسال نیز شاهد برگزاری مراسم باشکوه گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس در سراسر کشور خواهیم بود.

وی در ادامه به عناوین روزهای مختلف هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: روز دوم این هفته با عنوان «جوانان؛ پیشگامان علم و اقتدار ملی»، روز سوم با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن»، روز چهارم با عنوان «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»، روز پنجم با عنوان «دفاع همه‌جانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان»، روز ششم با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان»، روز هفتم با عنوان «ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» و روز هشتم با عنوان «فرماندهان، عزتمداران و حماسه‌آفرینان» نامگذاری شده است.

یوسفیان ادامه داد: متناسب با عناوین هر یک از این روزها، برنامه‌های ویژه‌ای در سطح کشور پیش‌بینی شده که ان‌شاءالله اجرا خواهد شد.

برگزاری «مهمانی لاله‌ها» در نخستین پنجشنبه هفته دفاع مقدس

وی یکی از برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس را برگزاری «مهمانی لاله‌ها» عنوان کرد و گفت: این مراسم همه ساله در نخستین پنجشنبه هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود و امسال نیز وعده همه ما در مزار شهدا و گلزار شهدای سراسر کشور خواهد بود.

دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت کشور درباره تعداد برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس امسال اظهار کرد: در مجموع، یک هزار و ۱۹۴ برنامه در قالب پنج هزار و ۲۵۶ فعالیت در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سهم سازمان‌های لشکری از این برنامه‌ها ۲۷۷ برنامه در قالب دو هزار فعالیت است و سازمان‌ها و نهادهای کشوری نیز ۹۱۷ برنامه در قالب سه هزار و ۲۵۶ فعالیت را اجرا خواهند کرد.

تجلیل از خانواده شهدا و برگزاری یادواره شهیدان

یوسفیان در تشریح برنامه‌های کلی هفته دفاع مقدس گفت: از جمله برنامه‌های ویژه‌ای که در این هفته برگزار خواهد شد، دیدار و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت است.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره‌ها و برنامه‌های گرامی‌داشت امام شهیدمان و فرماندهان شهید دفاع مقدس، از جمله شهدای دفاع مقدس و همچنین دانشمندان هسته‌ای، از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت کشور همچنین به برگزاری تجمعات و اجتماعات شبانه مردمی اشاره کرد و گفت: در این تجمعات قرار است پیشکسوتان دفاع مقدس به خاطره‌گویی بپردازند تا نسل جوان امروز با حماسه‌هایی که در دوران دفاع مقدس آفریده شد، پیوند بیشتری پیدا کند.

وی افزود: نمایشگاه‌های ادبی و هنری ویژه دفاع مقدس و مقاومت نیز برگزار خواهد شد و برنامه‌های مختلفی برای این ایام پیش‌بینی شده است.

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی با نام شهدا

یوسفیان با اشاره به برگزاری تجمع‌های شبانه مردمی گفت: در تجمع‌های شبانه مردم غیور کشورمان که دیشب بیست‌وپنجمین شب آن را پشت سر گذاشتیم، برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس، مسابقات فرهنگی و ورزشی با نام و یاد شهدای دفاع مقدس و مقاومت برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت کشور ادامه داد: همچنین برنامه‌های تکریم جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم و معزز آنان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های بازدید از موزه‌های دفاع مقدس و مراکز فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس خبر داد و گفت: از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند تا با فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت آشنایی بیشتری پیدا کنند.

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