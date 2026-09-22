همه ما نیازمند محبت حضرت معصومه(س) هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی طی سخنانی در محفل عزاداری رحلت بانوی کرامت اظهار داشت: ابلیس برای اینکه ما را به خودمان مشغول نماید ما را بر اساس نیازهای شخصی تحریک می کند به همین خاطر که حضرت آدم(ع) میل به جاودانگی داشت، لغزشگاه حضرت شد و باعث شد با شیطان گفتگو کند.

وی افزود: نقطه اوجی که اهل بیت(ع) آن را داشته اند این بود که بی نیاز بودند به همین خاطر حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر همه عالم همراه من باشند هیچ احساس افزایش عزت پیدا نمی کنم و از روی گردانی تمام عالم نیز غصه نخواهم خورد.

کاشانی تأکید کرد: اهل بیت(ع) بندگان بی نیاز از غنای الهی بودند و تمام توجهشان به سوی خداوند بود به همین خاطر وقتی زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها را می خوانیم به فرازی می رسیم که طلب شفاعت از حضرت می نماییم و این مقام شفاعت را نیز خداوند به حضرت عطا نموده است چراکه حضرت معصومه سلام الله علیها عبد حقیقی خداوند است و خداوند نیز به ایشان اجازه داده است دست ما را بگیرد و ما را شفاعت نماید.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: این محبتی که ما به حضرت داریم در روز قیامت به آن نیازمند هستیم به همین خاطر در فراز زیارت نامه طلب ثبات محبت نسبت به حضرت داریم تا مبادا محبت ما دچار انقطاع شود چراکه اهل بیت(ع) امانت داران حقیقی هستند و محبت شیعیان را فراموش نمی کنند.

وی یادآور شد: ما به حضرت معصومه سلام الله علیها اعتقاد و محبت ویژه داریم و قائل به این هستیم این محبت نجات دهنده ما در روز قیامت خواهد بود.

کاشانی در ادامه با اشاره به شجاعت های بی نظیر آقای شهید ایران در برابر دشمنان گفت: رهبر عظیم الشان شهید با بزرگترین امپراتوری و مستکبران تاریخ بشریت درگیر شد و در برابر قوی ترین ابرقدرت عالم با بی نیازی که به دنیا داشت ایستادگی نمود و امر الهی را پیاده کرد چون نیاز شخصی به قدرت نداشت و کسی که طمع قدرت نداشته باشد حرص و طمع نیز نخواهد داشت.

وی افزود: ترس برای افرادی است که احساس نیاز دنیوی دارند؛ اما افرادی که تنها چشمامیدشان به درگاه الهی باشد از هیچ چیزی نمی ترسند چون ترس برای کسانی است که محتاج غیر خدا هستند اما کسی که خداوند را دارد از کوه استوارتر است.

کاشانی در پایان با اشاره به رحلت مرجع عظیم الشان جهان تشیع حضرت آیه العظمی شبیری زنجانی گفت: اگر در تاریخ مکتب تشیع ۵۰ عالم تراز وجود داشته باشد قطعا ایشان یکی از همین ۵۰ نفر بودند؛ چراکه ایشان باور کرده بود عزت در درگاه الهی است و عزت را در سربازی و یاری اهل بیت(ع) مشاهده می کرد و در تمام عمرش معارف اهل بیت(ع) به شاگردان خود که تماما جزو علما هستند آموخت چراکه عالم شیعی از نه توپ و تانک هراس دارد نه دلبسته ثروت است.