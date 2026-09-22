به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جرمی کوربین، نماینده باسابقه پارلمان انگلیس و رهبر پارلمانی حزب «یور پارتی»، در واکنش به تصمیم دولت این کشور برای ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی، از این اقدام انتقاد کرد.

کوربین امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمک به آمریکا برای بمباران ایران؛ حالا کمک به عربستان سعودی برای بمباران یمن. این تصمیمی وحشتناک و شرم‌آور است که بریتانیا را بیش از پیش وارد درگیری می‌کند و همدستی آن در جنایات جنگی عربستان سعودی را عمیق‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که هیچ درسی از گذشته گرفته نشده است.»

وبگاه «پولیتیکو» دیروز گزارش داد که نخست‌وزیر انگلیس، اندی برنهام، به نیروی هوایی سلطنتی این کشور دستور داده تا به جنگنده‌های سعودی که علیه یمن حملات هوایی انجام می‌دهند، سوخت‌رسانی کند.

در ادامه حملات گسترده جنگنده‌های عربستان سعودی به یمن که از زمان آزادی سواحل غربی به دست رزمندگان یمنی شدت گرفته، بامداد امروز جنگنده‌های سعودی یک خانه در بندر المخا واقع در استان تعز را بمباران کردند که ۶ غیرنظامی از جمله دو طفل شیرخواره و یک زن به شهادت رسیدند و ۸ تن دیگر از جمله یک زن و کودک زخمی شدند.

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