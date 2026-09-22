محکومیت یک شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی حیفا یک جوان ۳۲ ساله را به اتهام ارتباط با ایران به چهار سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، فارس ابوالهیجا، ۳۲ ساله و ساکن روستای کوکب ابوالهیجا در منطقه الجلیل، در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شد. پرونده او پس از آن شکل گرفت که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل مدعی شدند وی از طریق تلگرام با فردی که خود را «مارتین» معرفی کرده بود، ارتباط برقرار کرده و این فرد با دستگاه اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. تاکنون تصویری از این فرد در رسانه‌های اسرائیلی منتشر نشده است.

بر اساس کیفرخواست، ارتباط ابوالهیجا با این فرد در ابتدا با پیشنهاد انجام کار آغاز شد، اما در ادامه مأموریت‌هایی برای او تعریف شد که به گفته دادستانی رژیم صهیونیستی، بخشی از فعالیت‌های اطلاعاتی برای ایران بود.

یکی از نخستین مأموریت‌ها، خرید چند دستگاه تلفن همراه و شارژر و مخفی کردن آنها در نقاطی از شهر حیفا و منطقه کریات حییم بود.

ابوالهیجا سپس از محل این تجهیزات تصویربرداری کرد و اطلاعات مربوط به محل آنها را برای فرد رابط ارسال کرد.

طبق ادعای دادستانی رژیم صهیونیستی، در ادامه از او خواسته شد پاکتی حاوی اطلاعات دسترسی به یک حساب رمزارزی را در «زخرون یعقوب» تحویل دهد.

همچنین وی مأمور شد از یک کافه در تل‌آویو عکس و فیلم تهیه کند که بر اساس کیفرخواست، در ازای انجام این مأموریت هزار دلار رمزارز دریافت کرد.

با افزایش سطح مأموریت‌ها، ابوالهیجا به شهرک عمیقام اعزام شد تا از خیابان‌های اطراف محل سکونت یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، تصویربرداری کند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وی پس از حضور در منطقه و ارسال تصاویر برای فرد رابط، توسط نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین گزارش‌هایی درباره فعالیت افراد دیگری در اطراف محل سکونت گالانت منتشر کرده‌اند، هرچند همه این جزئیات به‌طور مستقل در کیفرخواست ابوالهیجا تأیید نشده است.

این پرونده در ابتدا با اتهام «ارتباط با عامل خارجی» مطرح شد و مقام‌های امنیتی اسرائیل مدعی شدند فردی که ابوالهیجا با او در ارتباط بوده، از عوامل اطلاعاتی ایران بوده است.

پرونده ابوالهیجا در حالی به صدور حکم ۵۵ ماه حبس منجر شد که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل طی سال‌های اخیر بارها از شناسایی شهروندانی خبر داده‌اند که به گفته آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی با عوامل اطلاعاتی ایران ارتباط برقرار کرده و برای دریافت پول، مأموریت‌هایی را در داخل سرزمین‌های اشغالی انجام داده‌اند.

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز یک دادگاه رژیم صهیونیستی، فردی به نام «الکساندر گرانووسکی» ساکن شهر «پتاه تیکوا» در سرزمین‌های اشغالی را به اتهام جاسوسی برای ایران به ۱۳ سال و نیم زندان محکوم کرد.

در آن پرونده نیز روند فعالیت متهم، بر اساس روایت دادستانی اسرائیل، از مأموریت‌های ساده مانند خرید و مخفی کردن تجهیزات و تصویربرداری از اماکن عمومی آغاز شد و در ادامه به جمع‌آوری اطلاعات حساس رسید.

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