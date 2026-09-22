به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جهاد ایوب، پژوهشگر سیاسی لبنانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: رسانه‌های وابسته به برخی کشورهای عربی، به‌طور علنی در مسیر تحریف حقیقت گام گذاشته‌اند.

به گفته وی: این رسانه‌ها می‌کوشند چهره رژیم صهیونیستی را از کشتارها و جنگ نسل‌کشی مستمر پاک کنند و آن را به‌عنوان طرفی طبیعی و قابل قبول در منطقه معرفی نمایند. این در حالی است که افکار عمومی عربی و جریان مقاومت، چنین رویکردی را نمی‌پذیرند.

وی افزود: این کمپین‌های رسانه‌ای جهت‌دار، دیگر به سکوت در برابر تجاوز بسنده نمی‌کنند، بلکه به مرحله توجیه و پوشاندن فجایع و تخریب گزینه مقاومت رسیده‌اند؛ آن هم در چارچوب اجرای دستور کارهای عادی‌سازی که از خارج تحمیل شده و به منافع اشغالگر خدمت می‌کند و اصول مسئله فلسطین و امنیت ملی عربی را هدف قرار می‌دهد.

ایوب تأکید کرد: تلاش‌ها برای منحرف کردن افکار عمومی، محکوم به شکست قطعی است؛ زیرا ملت‌های آزاد، حقیقت این رژیم خونین و نقش توطئه‌آمیز رسانه‌های جهت‌دار را به‌خوبی می‌شناسند.

وی گفت: افکار عمومی ضداشغالگری ثابت کرده است که می‌تواند همه روایت‌های گمراه‌کننده را از میدان خارج کند و در برابر ابزارهای ترویج عادی‌سازی در منطقه بایستد.

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