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آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
کد مطلب: 1868747
آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با تجلیل از فعالیت‌های علمی و تبلیغی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، این مجموعه را از خدمات ارزشمند دفتر تبلیغات اسلامی و از افتخارات حوزه علمیه و روحانیت دانست و بر اهمیت توسعه و تعالی فعالیت‌های پاسخگویی به شبهات دینی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، با اشاره به جایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی، فعالیت این مجموعه را در هندسه فرهنگی حوزه علمیه دارای جایگاهی ممتاز و راهبردی دانست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در ادامه، فعالیت‌های مرکز ملی پاسخگویی را از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم برشمرد و گفت: «پاسخگویی به شبهات در این تراز، از برکات عظیم انقلاب اسلامی است که نشان می‌دهد روحانیت، فعال و پیشرو در متن جامعه حضور دارد.»

وی با تأکید بر نقش پاسخگویی علمی در هدایت جامعه افزود: «گاهی یک پاسخ متقن، مسیر حیات فردی را به سوی هدایت تغییر می‌دهد؛ از این رو هرچه بر اهمیت و ضرورت این کار تأکید کنیم و در مسیر توسعه و تعالی آن بکوشیم، باز هم کم است.»

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین با استناد به کلام نورانی حضرت صدیقه طاهره(س) درباره فضیلت انتفاع از علم، پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات را از مصادیق روشن بهره‌مندی و بهره‌رسانی از دانش دانست و بر ضرورت تقویت این خدمت علمی و تبلیغی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اولیایی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز ارائه کرد.

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آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

آیت‌الله فاضل لنکرانی: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه است

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