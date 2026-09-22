کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: حقوق زنان باید در مرکز تعامل با حکومت افغانستان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۳۰ شهریور) در نشستی در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان هشدار داد و تأکید کرد جامعه جهانی باید حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، را در مرکز هرگونه تعامل با حکومت فعلی افغانستان قرار دهد.

تورک با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰ فرمان و دستور از سوی طالبان علیه زنان و دختران گفت نمی‌توان نیمی از جمعیت یک کشور را با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها سرکوب کرد. وی وضعیت کنونی را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد و افزود باید آنچه واقعاً در افغانستان رخ می‌دهد را با نام روشن بیان کنیم. به گفته او این فرمان‌ها سلطه و انقیاد زنان را عادی‌سازی کرده و پیامدهای گسترده‌ای برای کل جامعه داشته است.

کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرد تعامل با افغانستان نباید صرفاً به موضوعاتی مانند بازگشت پناهجویان، کمک‌های بشردوستانه یا عادی‌سازی روابط محدود شود. حقوق زنان و دختران باید بخش جدایی‌ناپذیر این گفت‌وگوها باشد، زیرا پیامدهای این وضعیت فراتر از مرزهای افغانستان است.

تورک همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر تأکید کرد و به قرارهای بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه اشاره کرد. وی خواستار ادامه مستندسازی و حفظ شواهد شد و هشدار داد اجازه دادن به ادامه این وضعیت بدون پاسخ‌گویی، جامعه جهانی را در مسیری خطرناک قرار می‌دهد.

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