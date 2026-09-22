به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست تخصصی مجازی که حدود دو ساعت به زبان انگلیسی و با حضور ۵۰ نفر از بانوان فعال و نخبگان فرهنگی از ۱۸ کشور برگزار شد، میزبان سخنرانان برجستهای از کشورهای تایلند، کشمیر، ایتالیا و جمهوری اسلامی ایران بود.
در ابتدای وبینار خانم دکتر رکنآبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهلبیت(ع)، به اهمیت نقش مادر و همسر امام در دوران خاص زندگیشان اشاره کرد و گفت: سفر بانو نرجس(س) از رم به سامرا را نه یک جابجایی جغرافیایی، بلکه یک «سیر بیداری» و جستجوی حقیقت مطلق باید دانست. در حقیقت، رهایی ایشان از جاه و جلال اشرافی روم، نمادی از شجاعت زنان در تعریف مجدد هویت خویش، فارغ از مرزهای ملی و انتظارات اجتماعی است.
وی افزود: نقش بانو نرجس(س) در خانه امام حسن عسکری(ع) بهعنوان «لنگرگاه ثبات» و شریکی راهبردی در تربیت منجی بشریت(عج) مورد بررسی قرار گرفت تا ثابت شود قدرت اثرگذاری زن در کانون خانواده، حتی در سختترین بحرانها و تحت شدیدترین فشارها، میتواند ابزاری برای تغییر آینده بشریت و تبدیل هر چالشی به پلهای برای رشد معنوی باشد.
خانم زینب پیرو-علی، فعال فرهنگی اهل تایلند، بر میراث تربیتی و تمدنی بانو «حدیث»(س) و بهویژه نقش ایشان در حفظ ایمان و هویت در دوران فشار و اختناق سیاسی تأکید کرد. وی با ارائه درسهای عملی برگرفته از سیره این بانوی بزرگوار، اهمیت نهاد خانواده را در پرورش ایمان، شجاعت، تابآوری و توکل فرزندان به خداوند متعال خاطرنشان ساخت.
بانو نرجس(س)؛ الگویی از ایمان آگاهانه و استقامت
دکتر هانیه ترکیان، فعال فرهنگی اهل ایتالیا، شخصیت بانو «نرجس»(س) را بهعنوان الگویی از ایمان آگاهانه، وقار و استقامت در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار داد. او ضمن اشاره به امتناع آن بانوی گرامی از پذیرش امتیازات دنیوی، پایداریشان در دوران اسارت و سختیها، و نقش هوشمندانه و پنهان ایشان در محافظت از جریان ولادت امام مهدی(عج)، بر اهمیت اصالت درونی و شجاعت توأم با خویشتنداری تأکید کرد.
دکتر شمائله زینب، مبلغه و مدرس اهل کشمیر هند، بر نقش محوری خانواده در شکلدهی به هویت معنوی، اخلاقی و اجتماعی نسل آینده تأکید کرد. وی با الهام از سیره بانو «حدیث»(س) و بانو «نرجس»(س)، نقش زنان را در انتقال ارزشها، تقویت تابآوری خانواده و ایجاد روابط زناشویی مبتنی بر همکاری و حمایت متقابل برجسته ساخت.
در انتهای وبینار، حاضران ضمن مداخله و اظهارنظر درباره موضوع برنامه، موارد زیر را مطرح کردند:
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ضرورت افزایش آگاهیبخشی درباره تأثیرات مخرب شبکههای اجتماعی بر جوانان
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تقویت شبکههای حمایتی برای زنان در سراسر جهان
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تداوم گسترش وبینارهای آموزشی بینالمللی
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مکتوب کردن نکات کلیدی سخنرانان برای استفاده در برنامههای محلی
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برگزاری گردهماییهای بینالمللی حضوری در آینده (در صورت مساعد بودن شرایط)
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تأکید بر همبستگی جهانی میان زنان مسلمان در راستای مقابله با چالشهای اجتماعی و اخلاقی
لازم به یادآوری است دبیری وبینار بر عهده خانم فاطمه ضرابی، پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی بود.
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