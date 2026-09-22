به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست تخصصی مجازی که حدود دو ساعت به زبان انگلیسی و با حضور ۵۰ نفر از بانوان فعال و نخبگان فرهنگی از ۱۸ کشور برگزار شد، میزبان سخنرانان برجسته‌ای از کشورهای تایلند، کشمیر، ایتالیا و جمهوری اسلامی ایران بود.

در ابتدای وبینار خانم دکتر رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، به اهمیت نقش مادر و همسر امام در دوران خاص زندگی‌شان اشاره کرد و گفت: سفر بانو نرجس(س) از رم به سامرا را نه یک جابجایی جغرافیایی، بلکه یک «سیر بیداری» و جستجوی حقیقت مطلق باید دانست. در حقیقت، رهایی ایشان از جاه و جلال اشرافی روم، نمادی از شجاعت زنان در تعریف مجدد هویت خویش، فارغ از مرزهای ملی و انتظارات اجتماعی است.

وی افزود: نقش بانو نرجس(س) در خانه امام حسن عسکری(ع) به‌عنوان «لنگرگاه ثبات» و شریکی راهبردی در تربیت منجی بشریت(عج) مورد بررسی قرار گرفت تا ثابت شود قدرت اثرگذاری زن در کانون خانواده، حتی در سخت‌ترین بحران‌ها و تحت شدیدترین فشارها، می‌تواند ابزاری برای تغییر آینده بشریت و تبدیل هر چالشی به پله‌ای برای رشد معنوی باشد.

خانم زینب پیرو-علی، فعال فرهنگی اهل تایلند، بر میراث تربیتی و تمدنی بانو «حدیث»(س) و به‌ویژه نقش ایشان در حفظ ایمان و هویت در دوران فشار و اختناق سیاسی تأکید کرد. وی با ارائه درس‌های عملی برگرفته از سیره این بانوی بزرگوار، اهمیت نهاد خانواده را در پرورش ایمان، شجاعت، تاب‌آوری و توکل فرزندان به خداوند متعال خاطرنشان ساخت.

بانو نرجس(س)؛ الگویی از ایمان آگاهانه و استقامت

دکتر هانیه ترکیان، فعال فرهنگی اهل ایتالیا، شخصیت بانو «نرجس»(س) را به‌عنوان الگویی از ایمان آگاهانه، وقار و استقامت در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار داد. او ضمن اشاره به امتناع آن بانوی گرامی از پذیرش امتیازات دنیوی، پایداری‌شان در دوران اسارت و سختی‌ها، و نقش هوشمندانه و پنهان ایشان در محافظت از جریان ولادت امام مهدی(عج)، بر اهمیت اصالت درونی و شجاعت توأم با خویشتن‌داری تأکید کرد.

دکتر شمائله زینب، مبلغه و مدرس اهل کشمیر هند، بر نقش محوری خانواده در شکل‌دهی به هویت معنوی، اخلاقی و اجتماعی نسل آینده تأکید کرد. وی با الهام از سیره بانو «حدیث»(س) و بانو «نرجس»(س)، نقش زنان را در انتقال ارزش‌ها، تقویت تاب‌آوری خانواده و ایجاد روابط زناشویی مبتنی بر همکاری و حمایت متقابل برجسته ساخت.

در انتهای وبینار، حاضران ضمن مداخله و اظهارنظر درباره موضوع برنامه، موارد زیر را مطرح کردند:

ضرورت افزایش آگاهی‌بخشی درباره تأثیرات مخرب شبکه‌های اجتماعی بر جوانان

تقویت شبکه‌های حمایتی برای زنان در سراسر جهان

تداوم گسترش وبینارهای آموزشی بین‌المللی

مکتوب کردن نکات کلیدی سخنرانان برای استفاده در برنامه‌های محلی

برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی حضوری در آینده (در صورت مساعد بودن شرایط)

تأکید بر همبستگی جهانی میان زنان مسلمان در راستای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اخلاقی

لازم به یادآوری است دبیری وبینار بر عهده خانم فاطمه ضرابی، پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی بود.

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