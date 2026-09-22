به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله و و سید هاشم صفی‌الدین مراسمی برگزار می‌کند.

بر اساس اعلام روابط رسانه‌ای حزب‌الله، این مراسم روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۵ مهر ۱۴۰۵) ساعت ۱۶:۳۰ در محل آرامگاه سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد.

حزب‌الله در این بیانیه، ضمن گرامیداشت یاد سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدایی که همراه آنان به شهادت رسیدند، از مردم برای حضور در مراسم دومین سالگرد شهادت آنان دعوت کرده است.

همچنین حزب‌الله روز جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳ مهر ۱۴۰۵)، مراسم بزرگداشتی برای سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در مرکز فرهنگی معروف سعد در شهر صیدا برگزار می‌کند.

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