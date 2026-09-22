به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله شبیری زنجانی، فرزند ارشد حضرت آیت الله وحید خراسانی، با حضور در دفتر آن مرجع فقید،پیام تسلیت معظم له را به بازماندگان ایشان ابلاغ نمود.

در این پیام،آیت الله العظمی وحید خراسانی فقدان ایشان را ضایعه ای بزرگ برای حوزه های علمیه دانستند و ضمن تسلیت ارتحال آن مرجع بزرگوار، از خداوندمتعال برای ایشان حشر با امیرالمومنین علیه السلام و برای آقازادگان و کلیه بازماندگان،صبر جمیل و اجر جزیل مسألت نمودند.

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