برنامه جهانی غذا: گرسنگی مانع پیشرفت و ثبات در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا اعلام کرد که گرسنگی یکی از موانع اصلی پیشرفت در افغانستان است و ادامه آن می‌تواند سلامت، آموزش، معیشت و رشد اقتصادی را تضعیف کند.

این نهاد روز سه‌شنبه (31 شهریور) در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ کشوری در حالی که مردمش گرسنه باشند، نمی‌تواند به پیشرفت برسد.» برنامه جهانی غذا تأکید کرد که دسترسی مردم به غذای کافی برای شکل‌گیری جامعه‌ای باثبات و مرفه یک نیاز اساسی است و باید اطمینان حاصل شود که همه افراد، به‌ویژه خانواده‌های نیازمند، به مواد غذایی مورد نیازشان دسترسی دارند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی جهان روبه‌رو است. بر اساس گزارش‌های اخیر این نهاد، میلیون‌ها نفر در کشور با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و سوءتغذیه کودکان در بسیاری از استان‌ها به سطح بحرانی رسیده است. کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز باعث شده برنامه جهانی غذا نتواند به همه نیازمندان رسیدگی کند و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای ابتدایی غذایی خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته مانده‌اند.

برنامه جهانی غذا بار دیگر بر اهمیت ادامه کمک‌های غذایی و بشردوستانه تأکید کرد و خواستار حمایت پایدار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید این بحران شد.

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