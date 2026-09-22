واکنش روبیو به سفر هیئت ایرانی به نیویورک: برای دیدار در سازمان ملل آمادگی داریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه آمریکا از آمادگی هئیت این کشور در سازمان ملل برای دیدار با هیئت ایرانی خبر داد.

وی همچنین افزود فکر نمی‌کنم از پیش جلسه‌ای بین ترامپ و رئیس‌جمهور ایران برنامه‌ریزی شده باشد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر دیروز دوشنبه در راس یک هیات دیپلماتیک برای مشارکت در مباحث اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک مقر سازمان ملل متحد شد.

همچنین مسعود پزشکیان هم صبح امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

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