به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) – ابنا – هرچند مهاجرت با اکثریت خانواده‌های شیعه افغانستان پیوند خورده که مربوط به تاریخ پنج‌ساله افغانستان نمی‌شود، اما طی نیم‌دهه اخیر این روند سیر صعودی گرفته و همچنان خانواده‌ها در دام خطر این پدیده قرار می‌گیرند.

در این‌جا داستانی از یک خانواده را روایت می‌کنیم که به‌تازگی از طریق غیرقانونی وارد ایران شده است. خانواده‌ای که دو کودک به همراه دارند و پس از یک هفته پیمودن مسیرهای پرخطر با پرداخت ۴۴۰ میلیون تومان وارد ایران شده‌اند.

سرپرست این خانواده سیدناظم (مستعار) نام دارد و از سادات شیعه استان سرپل در شمال افغانستان است. او پس از سال‌های زندگی در ایران، سال قبل در اوج انبوهی از بازگشت اتباع، تصمیم گرفت که به کشورش برگردد. سیدناظم با همسرش که بزرگ‌شده ایران است، یک سال در شهرستان سانچارک سرپل زندگی کرد، اما حالا با فروختن زمین میراثی پدرش به ایران بازگشته است.

او گفت که بیشتر مردم و خصوصاً مهاجران بازگشت‌کننده به افغانستان، نسبت به اقتصاد خوب و آینده بهتر در کشور خود امیدی نمی‌بینند و برای همین از مسیرهای قانونی و غیرقانونی دست به مهاجرت دوباره می‌زنند.

به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان باعث شده که سیدناظم دوباره مسیرهای پرخطر قاچاق را انتخاب کند؛ زیرا از یک طرف بحران بیکاری بیداد می‌کند و از طرف دیگر، ادغام خانواده او در جامعه محلی افغانستان دشوار بوده است.

سیدناظم که حالا دوباره به ایران بازگشته است، مدارک اقامتی ندارد و این احتمال وجود دارد که پلیس او را بازداشت و رد مرز کند؛ با این وجود آن همه مصارف گزاف او بی‌نتیجه می‌شود.

به باور او، قاچاقچیان انسان از این طریق پول‌های گزافی دریافت می‌کنند؛ پول‌هایی که ردی از خود به جا نمی‌گذارد.

وی همچنین تأکید کرد، در عین سختی و مخارج سنگین مسیر قاچاق، کسانی هم هستند که پس از چند بار بازگشت به افغانستان، دوباره مهاجرت کرده‌اند.

او معتقد است که حکومت طالبان برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، ابتدا باید امید و شغل و همچنین طرح‌هایی برای مهار فقر برای خانواده‌ها ایجاد کند و بنابراین این برنامه‌ای نیست که بتوان با ایست‌های بازرسی در مرزها از قاچاق انسان جلوگیری کرد.

این در حالی است که طالبان دو سال قبل طرح جلوگیری از قاچاق انسان را روی دست گرفت و بر اساس این طرح قاچاقچیان از سه ماه تا سه سال زندان محکوم می‌شوند و همچنین برای افرادی که مسیر قاچاق را انتخاب می‌کنند، ماده جزایی تعریف کرده است.

هرچند در دو سال گذشته ده‌ها قاچاقچی انسان از مرزهای افغانستان بازداشت شده‌اند، اما این طرح برای کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی نتیجه مطلوب نداشته است.

در یک ماه اخیر سه رویداد مرگبار در مرزهای ایران و افغانستان برای مهاجران غیرقانونی رخ داده است: همین یک ماه قبل ۱۹ مهاجر با گم کردن مسیر در دشت‌های استان فراه افغانستان جان باختند و همچنان ۱۷ نفر دیگر هفته گذشته از تشنگی جان باختند و آخرین مورد هم هفت مهاجر افغانستانی با تصادف جاده‌ای کشته شدند.

قربانیان مهاجران غیرقانونی افغانستان طی پنج سال گذشته بسیار زیاد بوده است و علاوه بر تلفات در مرزهای ایران و افغانستان، بسیاری دیگر در مسیرهای قاچاق دریایی نیز جان باخته‌اند.

این در حالی است که افغانستان با داشتن یک حاکمیت جدید در پنج سال گذشته، تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و این باعث ناامیدی مردم نسبت به آینده افغانستان شده است.

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