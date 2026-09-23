به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در مراسم گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با ایام بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) و یاد شهدای دفاع مقدس، اظهار داشت: مراسم امسال تنها به یک مناسبت محدود نمی‌شود، بلکه باید بیانیه‌ای از اقتدار، پیوند خون و ایمان و هوشیاری راهبردی با رویکرد نظامی و معنوی باشد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط امسال با سال گذشته افزود: امسال یاد و خاطره فرماندهان و نیروهای مسلح، دانشمندان، مردم و کودکان مظلومی که در جریان حوادث مختلف به شهادت رسیدند، در حالی گرامی داشته می‌شود که جامعه اسلامی همچنان با تهدیدها و چالش‌های مختلفی مواجه است.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس باید متناسب با شرایط روز جامعه برگزار شود، تصریح کرد: دفاع مقدس یادآور ایمان، بصیرت، ولایت‌مداری، وحدت و مقاومت در برابر کفر و استکبار است و همان‌گونه که ملت ایران در دوران دفاع مقدس ایستادگی کرد و دشمن را با شکست مواجه ساخت، امروز نیز این رویارویی در عرصه‌های مختلف ادامه دارد.

وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: حضرت معصومه(س) بانویی مجاهده، مهاجر فی‌سبیل‌الله و از خاندان اهل‌بیت(ع) بود که در جریان تقابل و جنگ نرم میان جبهه علوی و رضوی با دستگاه عباسی، با حرکت و هجرت خود نقش مهمی ایفا کرد.

امام جمعه قم بیان داشت: حضرت فاطمه معصومه(س) به‌عنوان یک بانوی بزرگوار از خاندان اهل‌بیت(ع)، با هجرت و حرکت خود توانست در برابر جریان طاغوتی زمان ایستادگی کند و این مجاهدت برای جامعه امروز نیز پیام مقاومت، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار دارد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر گفت: هر قطره از خون پاک شهدا برای ما فرمان آمادگی و جهاد در برابر ظلم و استکبار و همچنین فرمان دفاع از کشور است و هفته دفاع مقدس امسال نیز باید با توجه به شرایط روز، یادآور مسئولیت جامعه در پاسداری از حق و حقیقت باشد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر نقش نیروهای مسلح، بسیجیان و مردم در حفظ امنیت کشور اظهار داشت: نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش و بسیجیان باید در برابر تهدیدها و تبلیغات دشمن، با هوشمندی و اقدامات پیشگیرانه برای خنثی کردن اهداف دشمن تلاش کنند.

وی افزود: مردم نیز با حضور و اعلام آمادگی خود نشان داده‌اند که در دفاع از نظام، اسلام و قرآن، روحیه مسئولیت‌پذیری و مقاومت دارند و این حضور می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ اقتدار و امنیت کشور باشد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به سخن امیرالمؤمنین(ع) درباره حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم گفت: امیرالمؤمنین(ع) در وصیت خود فرمودند «کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا»؛ یعنی همواره دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید و جامعه اسلامی باید این فرهنگ را در عرصه‌های مختلف دنبال کند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف نظامی و انتظامی کشور با نام‌ها و عناوینی که به اهل‌بیت(ع) مزین شده‌اند، باید آرمان‌های اهل‌بیت(ع) و قرآن کریم را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و در مسیر دفاع از کشور، مردم و ارزش‌های اسلامی گام بردارند.

آیت‌الله سعیدی در پایان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت، بر تداوم مسیر ایستادگی، وحدت و دفاع از مظلومان تأکید کرد و با قرائت زیارت عاشورا و سلام بر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شهدای کربلا و اصحاب آن حضرت، سخنان خود را به پایان رساند.