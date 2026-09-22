بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق (ع): إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ / مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۵۰۱

خبر ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) باعث تأثر و تأسف گردید. آن فقیه وارسته و ژرف‌نگر، یکی از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه به‌خصوص حوزه مبارکه قم بود که عمر طولانی و پربرکت خود را در بهره‌مندی از محضر بزرگان حوزه سترگ نجف و قم، تدریس و تحقیق در عرصه‌های فقه و اصول و به‌خصوص علم رجال، پاسداری از مبانی علمی و سنت‌های اصیل حوزه‌های علمیه و تربیت شاگردان ممتاز و ارشاد و هدایت مؤمنین سپری نمود و آثار پربرکتی از خود برجای گذاشت. روش و منش عملی و سلوک اخلاقی ایشان در کنار آثار گرانسنگ علمی، الگوی قابل اتکا برای طلاب علوم دینی و عموم مؤمنین خواهد بود. بی‌تردید فقدان آن عالم پارسا و خیرخواه، ثلمه‌ای بزرگ برای جامعه علمی و دینی و همه پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، عموم شیعیان، مقلدان، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌خصوص بیت مکرم و فرزندان فاضل ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر فاضلی بهسودی

حوزه علمیه قم

مورخ ۱۴۰۵/۶/۳۰

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