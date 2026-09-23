حضرت معصومه(س) مأموریتی زهرایی و زینبی داشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری در سخنرانی روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در مسیر تحقق حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین نقش‌ها در زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی(عج) به دست این بانوی بزرگوار رقم خورده است و برای شناخت این نقش باید شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امامت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را مورد توجه قرار داد.

آقامیری با اشاره به تفاوت شیوه مواجهه بنی‌امیه و بنی‌عباس با اهل‌بیت(ع) گفت: دشمنی بنی‌امیه با اهل‌بیت(ع) آشکار و علنی بود، اما بنی‌عباس با شعار محبت اهل‌بیت(ع) روی کار آمدند و تلاش کردند حکومت خود را با استفاده از احساسات دینی مردم تثبیت کنند.

وی افزود: در میان خلفای عباسی، مأمون از پیچیده‌ترین شیوه‌های سیاسی و نفاق‌آمیز برای اظهار ارادت به اهل‌بیت(ع) استفاده می‌کرد و در چنین شرایطی، مبارزه حضرت امام رضا(ع) با مأمون مبارزه‌ای سخت و پیچیده بود؛ چراکه مأمون برخلاف بسیاری از دشمنان اهل‌بیت(ع)، خود را در ظاهر علاقه‌مند به دین و خاندان پیامبر(ص) نشان می‌داد.

این سخنران با اشاره به پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا(ع) تصریح کرد: مبارزه امام رضا(ع) با مأمون را باید در چارچوب شرایط خاص آن دوران تحلیل کرد؛ چراکه حتی برخی از نزدیکان و برادران آن حضرت نیز از ابعاد این مبارزه و چرایی پذیرش ولایتعهدی اطلاع نداشتند.

آقامیری با بیان اینکه دعوت به توحید و نفی طاغوت از مهم‌ترین مأموریت‌های رهبران الهی است، گفت: در طول تاریخ، هرگاه یک رهبر الهی برای دعوت مردم به توحید قیام کرده است، یاری‌کننده‌ای نیز در کنار او قرار گرفته تا مأموریت او را به سرانجام برساند؛ حضرت زهرا(س) در کنار امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زینب(س) در کنار امام حسین(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) در کنار امام رضا(ع) نمونه‌هایی از این حقیقت هستند.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شرایطی حرکت خود را از مدینه آغاز کرد که مأمون عباسی تلاش می‌کرد با ظاهرسازی و اظهار محبت به اهل‌بیت(ع)، حکومت خود را تثبیت کند؛ ازاین‌رو، حرکت این بانوی بزرگوار را نمی‌توان صرفاً یک سفر خانوادگی برای دیدار برادر دانست.

آقامیری خاطرنشان کرد: اگر هدف حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تنها دیدار با برادر بود، مأمون باید از این سفر استقبال می‌کرد، اما دستگاه حکومت عباسی در برابر کاروان آن حضرت ایستاد و مانع رسیدن ایشان به امام رضا(ع) شد؛ این مسئله نشان می‌دهد که حضور حضرت معصومه(س) برای حکومت مأمون یک تهدید سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شد.

وی با اشاره به حوادث مسیر کاروان حضرت معصومه(س) اظهار داشت: در جریان این حرکت، تعدادی از برادران و همراهان حضرت به شهادت رسیدند و کاروان متوقف شد؛ با این حال، همین حرکت موجب شد چهره واقعی حکومت مأمون و فاصله میان ادعای محبت به اهل‌بیت(ع) و رفتار عملی او برای مردم آشکار شود.

این سخنران با مقایسه نقش حضرت معصومه(س) با حضرت زینب(س) در حفظ و تبیین پیام نهضت عاشورا بیان کرد: همان‌گونه که حضرت زینب(س) با حضور و روشنگری خود در برابر حکومت یزید، حقیقت قیام عاشورا را برای مردم آشکار کرد، حضرت فاطمه معصومه(س) نیز با حرکت خود، ادعای محبت مأمون به اهل‌بیت(ع) را به چالش کشید.

آقامیری در ادامه با اشاره به اصرار حضرت فاطمه معصومه(س) برای رسیدن به قم گفت: حضور این بانوی بزرگوار در قم را نیز نباید یک اتفاق معمولی و تصادفی دانست؛ در روایات، قم با تعابیر مختلفی همچون سرزمین مقدس، معدن شیعیان، پناهگاه شیعیان، حرم اهل‌بیت(ع)، مأمن فاطمیان و معدن علم و فضیلت معرفی شده است.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه(س) به قم هویت و جایگاه ویژه‌ای بخشید، افزود: بسیاری از فضیلت‌هایی که درباره قم در روایات بیان شده، در پرتو حضور این بانوی بزرگوار در این سرزمین معنا پیدا کرده است و قم به برکت وجود حضرت معصومه(س) به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و معنوی جهان تشیع تبدیل شده است.

آقامیری با اشاره به نقش قم در زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار داشت: در برخی روایات، قم به عنوان شهری معرفی شده که مردم آن برای یاری حضرت ولی‌عصر(عج) قیام می‌کنند و در کنار آن حضرت استقامت خواهند کرد؛ از این منظر، قم می‌تواند نقش مهمی در گسترش معارف توحیدی و اسلامی در جهان داشته باشد.

وی با اشاره به تأسیس حوزه علمیه قم در کنار حرم حضرت معصومه(س) گفت: با تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، جریان بزرگی از تربیت علما، مراجع و اندیشمندان دینی در این شهر شکل گرفت و شخصیت‌های بزرگی از این حوزه برخاستند که معارف اسلام و تشیع را در ایران و دیگر نقاط جهان گسترش دادند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: حوزه علمیه قم در طول تاریخ خود بزرگانی همچون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی، علامه طباطبایی، امام خمینی(ره)، شهید مطهری، آیت‌الله بهجت و دیگر علما و مراجع را در خود پرورش داده و به واسطه این جریان علمی، معارف اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش یافته است.

آقامیری با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در تحولات معاصر گفت: بسیاری از جریان‌های علمی و انقلابی شکل‌گرفته در قم را باید در امتداد همان ظرفیت معنوی و علمی دانست که در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها شکل گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از مدینه را می‌توان آغاز یک حرکت تمدنی دانست؛ حرکتی که در طول تاریخ، قم را به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی، معنوی و انقلابی جهان تشیع تبدیل کرده و ظرفیت مهمی برای گسترش معارف اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ایجاد کرده است.