حضرت فاطمه معصومه(س) الگوی صبر و ذکر هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم در شرح آیات پیش از اذان ظهر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، با اشاره به آیات پایانی سوره مبارکه قاف، صبر و یاد خدا را دو عنصر مهم برای استقامت مؤمنان در برابر سختی‌ها و دشمنی‌ها دانست.

وی با اشاره به آیه «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ» اظهار داشت: خداوند متعال آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در شش دوران آفرید و در این فرایند عظیم و پیچیده هیچ خستگی و ناتوانی به او نرسید؛ این موضوع نشان‌دهنده قدرت بی‌نهایت پروردگار است.

حاج ابوالقاسم افزود: خداوند پس از بیان قدرت خویش، پیامبر اکرم(ص) را به صبر و ذکر دعوت می‌کند؛ چراکه انسان در مسیر زندگی با سختی‌ها و مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شود و نباید در برابر آنها ناامید و مأیوس شود.

وی با بیان اینکه صبر و ذکر باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد صبر کند اما یاد خدا را از دست بدهد، یا اهل ذکر باشد اما در برابر مشکلات صبر و استقامت نداشته باشد، به مقصود واقعی قرآن دست نیافته است؛ قرآن کریم از مؤمنان می‌خواهد این دو عنصر قدرت‌بخش را همزمان در زندگی خود داشته باشند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به سیره حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: این بانوی گرانقدر در مسیر حمایت از امام زمان خویش از مدینه منوره حرکت کرد و با وجود حوادث و سختی‌های مسیر، صبر و یاد خدا را از دست نداد.

حاج ابوالقاسم ادامه داد: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در مسیر حرکت به سوی خراسان، در پی حمایت از امام خویش بود و در نزدیکی قم، کاروان ایشان مورد حمله قرار گرفت و جمعی از همراهان آن حضرت به شهادت رسیدند؛ با این حال، این بانوی مکرمه اهل صبر و ذکر بود و در مدت حضور خود در قم نیز عبادت و یاد خدا را استمرار بخشید.

وی با اشاره به بیت‌النور و محل عبادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم گفت: شایسته است ارادتمندان آن حضرت در کنار زیارت حرم مطهر، گاهی در محل عبادت این بانوی بزرگوار نیز حضور پیدا کرده و به عبادت بپردازند.

سخنران حرم مطهر بیان کرد: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با صبر و ذکر از دنیا رفت، اما خداوند به برکت وجود این بانوی مکرمه، آثار و برکات فراوانی به این سرزمین عطا کرده است و امروز قم به یکی از کانون‌های مهم دلدادگی به اهل‌بیت(ع)، مبارزه با ظلم و استکبار و حرکت‌های عدالت‌خواهانه تبدیل شده است.

حاج ابوالقاسم با اشاره به روایات مربوط به حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: امام صادق(ع) سال‌ها پیش از ولادت این بانوی بزرگوار، از دفن شدن بانویی از خاندان اهل‌بیت(ع) در سرزمین قم خبر داده و درباره فضیلت زیارت ایشان سخن گفته است.

وی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را الگویی برای صبر و ذکر دانست و گفت: اگر جامعه‌ای اهل صبر و ذکر باشد، خداوند همانند آنچه درباره این بانوی مکرمه مشاهده می‌کنیم، به آن جامعه عزت، بزرگی، مجد و شکوه عطا خواهد کرد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و دشمنی‌ها خاطرنشان کرد: امروز مردم ایران به عنوان ملتی آزاده، درس مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران را به ملت‌های جهان نشان داده‌اند و این روحیه را می‌توان در آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) مشاهده کرد.

حاج ابوالقاسم با بیان اینکه قرآن کریم کتاب بیداری انسان‌هاست، تصریح کرد: همان‌گونه که قرآن کریم مایه ذکر، تذکر و بیداری است، اهل‌بیت(ع) نیز تجسم آموزه‌های قرآن هستند و حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز با هجرت، جهاد و مجاهدت در راه خدا و حمایت از امام خویش، درس بیداری و مقاومت را به انسان‌ها آموخت.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت گفت: بیش از ۲۰۰ هزار شهید دفاع مقدس با تأسی از الگوهای دینی و اهل‌بیت(ع)، آرامش را بر خود حرام کردند، در میدان‌های نبرد حضور یافتند، اهل هجرت و جهاد و صبر و ذکر بودند و افتخار بزرگی برای این کشور آفریدند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای راه حق و شهدای معاصر، آنان را شاگردان مکتب اهل‌بیت(ع) و الگوهای جهاد، استقامت، صبر و ذکر دانست.