به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست «زنان، صلح، عدالت و مصالحه ملی در افغانستان» که در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، بر ضرورت مشارکت زنان در هرگونه روند سیاسی آینده افغانستان تأکید کرد.

این نشست روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر با محور بررسی نقش زنان، عدالت، صلح‌سازی و مصالحه ملی در آینده افغانستان در مقر سازمان ملل برگزار شد. چهره‌های افغانستانی و بین‌المللی نیز در این برنامه درباره مسیرهای دستیابی به صلح، عدالت و مشارکت سیاسی در افغانستان گفت‌وگو کردند.

فایق گفت کنار گذاشتن نیمی از جمعیت افغانستان از تصمیم‌گیری‌های سیاسی با شکل‌گیری یک روند معتبر مصالحه سازگار نیست و زنان باید به‌صورت مستقیم و معنادار در ساختار اصلی هرگونه گفت‌وگوی سیاسی و ملی حضور داشته باشند.

او تأکید کرد زنان افغانستان را نباید تنها قربانیان شرایط کنونی دانست، بلکه آنان از ذی‌نفعان سیاسی و از نیروهای مؤثر در تعیین آینده کشور هستند.

سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل همچنین عدالت و پاسخ‌گویی را از الزامات دستیابی به صلح پایدار دانست و تأکید کرد مصالحه‌ای که بدون رسیدگی به مسئله عدالت شکل بگیرد، نمی‌تواند زمینه ثبات بلندمدت افغانستان را فراهم کند.

فایق در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مردم افغانستان در تعیین آینده سیاسی کشور تأکید کرد و گفت تصمیم نهایی درباره ساختار و آینده افغانستان باید توسط خود مردم این کشور گرفته شود.

او همچنین طالبان را تنها طرف و ذی‌نفع سیاسی افغانستان ندانست و تأکید کرد این گروه نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده تنوع قومی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان باشد.

این موضع در ادامه دیدگاه‌هایی است که فایق چند روز پیش نیز در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده بود. او در آن نشست گفته بود هیچ نتیجه پایداری نمی‌تواند صرفاً از تعامل میان طالبان و دولت‌های خارجی به دست آید و خواستار شکل‌گیری یک روند سیاسی «افغانستانی و تحت مالکیت افغان‌ها» با حضور معنادار زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی، جوانان و جوامع قومی و مذهبی شده بود.

فایق همچنین در سخنان پیشین خود تأکید کرده بود که نبود جنگ گسترده را نباید با صلح پایدار یکسان دانست و مشروعیت سیاسی نیازمند ساختارهای فراگیر، پاسخ‌گو و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده کشور است.

نشست «زنان، صلح، عدالت و مصالحه ملی در افغانستان» در شرایطی برگزار شد که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله مشارکت سیاسی زنان و تشکیل ساختاری فراگیر همچنان از محورهای اصلی بحث‌های بین‌المللی درباره آینده افغانستان است. برگزارکنندگان این نشست نیز در معرفی برنامه تأکید کرده بودند که صلح پایدار تنها به معنای نبود جنگ نیست و به نهادهای فراگیر، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی، رعایت حقوق بشر و مشارکت واقعی زنان نیاز دارد.

......................

پایان پیام/