به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، در نامه‌ای به دکتر خاندوزی، مسئول محترم کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ضمن تبریک انتصاب ایشان، با استناد به مطالعات حدود ۳۰ ساله و اطلاعات خود از اوضاع اقتصادی ایران، سفره و معیشت مردم، هشدار داد که مجاری اعمال ولایت و اراده ولی‌امر مسلمین در عرصه اقتصادی تضعیف شده است و هیچ‌یک از دولت‌ها در چند دهه گذشته، شعارها و رهنمودهای ولی‌امر مسلمین، به‌ویژه الگوی اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته‌اند.

متن نامه حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، به دکتر خاندوزی، مسئول محترم کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر خاندوزی، مسئول محترم کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، سلام علیکم.

خبر انتصاب شایسته حضرت‌عالی واصل و موجب خوشحالی شد. موفقیت در کسب اعتماد رهبر معظم انقلاب را تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت دارم که با تلاش و تدبیر، توفیقات روزافزون داشته باشید.

بر اساس مطالعات حدود ۳۰ سال و اطلاعاتی که از اوضاع اقتصادی ایران، سفره و معیشت مردم دارم، لازم می‌دانم نکاتی را به عرض برسانم:

مجاری اعمال ولایت و اراده ولی‌امر مسلمین در عرصه اقتصادی تضعیف شده است. در چند دهه گذشته هیچ‌یک از دولت‌ها شعارها و رهنمودهای ولی‌امر مسلمین، به‌ویژه الگوی اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته‌اند. تا زمانی که تحقق مجاری اعمال ولایت و اراده ولی‌امر مسلمین در عرصه اقتصادی، دغدغه اصلی شما نباشد، خدای متعال توفیق حل مشکلات اقتصادی را عنایت نمی‌کند. مراقب باشید تا این فرصت ایجاد شده با غفلت از این امر، از دست نرود. در این زمینه مطالب مهمی وجود دارد که در صورت صلاح‌دید به عرض می‌رسد.

امروز ملت مبعوث‌شده برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، سفره و معیشت مردم، تنها یک پناهگاه را می‌شناسد و آن رهبری معظم و ولی‌امر مسلمین و جایگاهی است که ایشان اکنون به جناب‌عالی سپرده‌اند. بنابراین معیار موفقیت و عدم موفقیت جناب‌عالی، استفاده صحیح از این جایگاه می‌باشد. اگر اوضاع اقتصادی کشور، سفره و معیشت مردم به سمت بهبودی برود، دلیل موفقیت شما خواهد بود و عدم بهبودی آن، دلیل بر عدم توفیق شما و در آن صورت ادامه حضور حضرت‌عالی در آن جایگاه به صلاح نیست.

آمریکا در جنگ وجودی خود با ایران شکست خورده، اما امیدش به جنگ اقتصادی است

آمریکا در جنگ وجودی خود با ایران در عرصه‌های زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبری شکست خورده است، اما عرصه کارزار بسیار مهمی برایش باقی‌مانده و بسیار به آن امیدوار می‌باشد و آن جنگ اقتصادی است؛ به کمک ستون پنجم داخلی و طرفداران تفکر سرمایه‌داری لیبرال که مصادر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در اختیار دارند و در همه جا حتی در دفتر رهبری معظم و صدا و سیما نفوذ دارند. همان‌هایی که خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، از آنان به عنوان بزرگان اقتصادی نام برده است. بنابراین امید بستن به دولت برای حل مشکلات اقتصادی، سفره و معیشت مردم تا زمانی که تفکر سرمایه‌داری لیبرال بر مصادر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حاکم است، دنبال سراب رفتن است. اگر ریشه تفکر سرمایه‌داری لیبرال در جمهوری اسلامی ایران خشکانده نشود، این تفکر، ریشه جمهوری اسلامی ایران را می‌خشکاند. چنان‌که در دو جنگ و کودتای خطرناک سال ۱۴۰۴ اقدامات غلط اقتصادی دنباله‌روان این تفکر برای دشمن امیدآفرینی کرده بود و دشمن اقدام به جنگ و کودتا نمود و نظام را تا مرز فروپاشی پیش برد که الحمدلله با توکل به خدای متعال و کمک ملت مبعوث‌شده، شکست خوردند.

در جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اقتصادی در ریال‌ها و ساختارهای اقتصادی واقع نشده است و تمام ساختارها و ریال‌های اقتصادی فاسد قبل از انقلاب همچنان به قوت خود باقی هستند. البته در برخی موارد مثل بانکداری تنها مقداری اسلام‌نمایی و اسلام‌مالی صورت گرفته است که حیثیت اسلام را برباد می‌دهد؛ به گونه‌ای که رئیس شورای فقهی، اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «نظام بانکی، قانون عملیات بانکداری را بوسیده و کنار گذاشته است و ربوی عمل می‌کند!» تا زمانی که این ریال‌ها و ساختارهای فاسد به سمت ریال‌ها و ساختارهای برآمده از اقتصاد اسلامی، الگوی اقتصاد مقاومتی و فقه اقتصادی متحول نشوند، مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد.

ارزش پول ملی هر کشوری در حکم ناموس اقتصادی آن کشور است. اگر تعرض به آن صورت گیرد، امکان هیچ‌گونه اصلاح اقتصادی وجود نخواهد داشت. قبل از تثبیت ارزش پول ملی، هر گونه اقدامی برای اصلاح اقتصادی، محکوم به شکست است و هیچ کشوری قبل از کنترل تورم، کاهش قدرت و ارزش پول ملی، نتوانسته است مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی را دنبال کند. متأسفانه باید اعلام کنم عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران همیشه عملکرد دولت‌ها بوده است. دولت‌ها به نام حذف ارز ترجیحی، بزرگ‌ترین رانت، ظلم و بی‌عدالتی را مرتکب شده و اوضاع اقتصادی کشور و سفره و معیشت مردم را بدتر کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که حذف ارز ترجیحی یک دروغ بزرگ است که لیبرال‌های اقتصادی، مسئولین نظام را دچار جنگ ادراکی اقتصادی کرده‌اند و مسئولین نیز این دروغ بزرگ را باور نمودند؛ در حالی که در هیچ دولتی ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تنها افزایش قیمت پیدا کرد. در دولت شهید رئیسی از ۴۲۰۰ به ۲۸۰۰۰ تومان و در دولت آقای دکتر پزشکیان از ۲۸۰۰۰ تومان به ۱۶۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. زمانی حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز تثبیت شود، در غیر این صورت حذف نیست، بلکه تشدید امتداد افزایش قیمت ارز می‌باشد.

سه عامل اصلی کاهش ارزش، قدرت خرید پول ملی و تورم در ایران عبارتند از: وادادگی ارزی، خلق پول مخرب به‌خصوص توسط بانک‌های خصوصی و انحصارات گسترده در تولید، توزیع، صادرات و واردات. این نوع سیاست‌ها که امروز دولت آن را دنبال می‌کند، سیاست گران‌سازی، براندازانه، ظالمانه، معیشت‌سوز و حرام قطعی است. این حرمت در شرایطی که بر اساس احکام اولیه برای آنها راه‌حل وجود داشته باشد، تشدید می‌شود. در شرایط جنگ، تمام‌عیار اقتصادی، الگوی مدیریت متمرکز ارز باید جایگزین الگوی وادادگی ارزی شود، خلق پول در بانک‌های خصوصی ممنوع گردد و تنها در اختیار حاکمیت با شرایط خاصی قرار گیرد و با شکستن انحصارات گسترده، الگوهای مردم‌سالاری اقتصادی حاکم شود تا تثبیت ارزش پول ملی محقق گردد و مسیر اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات سفره و معیشت مردم هموار شود. خوشبختانه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه برای هر سه مورد، الگوهای عملیاتی بر اساس موازین فقهی، اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی طراحی نموده است و مطمئن هستیم با پیگیری این الگوها در مدت کوتاهی اوضاع نابسامان اقتصادی ایران قابل کنترل است.

تأثیر تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های آمریکا است

متأسفانه تأثیر تحریم‌های داخلی از سوی دولت روی سفره و معیشت مردم، به مراتب بیشتر از تحریم‌های آمریکا است. چون با سیاست‌های گران‌سازی دولت، امکان دسترسی بسیاری از مردم نسبت به لوازم اساسی زندگی مثل زمین، خانه، خودرو، گوشت، لبنیات، میوه‌جات، البسه و ... قطع شده است. دردمندانه باید اعلام شود که دولت تمام این سیاست‌های ظالمانه را به نام اقدامات عادلانه و جلوگیری از رانت و ظلم و بی‌عدالتی انجام می‌دهد. اکنون نیز دولت درصدد است تا یارانه‌های بنزین و سایر موارد یارانه‌ها را حذف نماید. در حالی‌که بدون تثبیت ارزش پول ملی، تمام این قبیل اقدامات، ظالمانه‌ترین سیاست است. در خصوص این اقدامات، تفکر سرمایه‌داری لیبرال عالمانه و عامدانه مسئولین اقتصادی کشور را در معرض جنگ ادراکی اقتصادی قرار داده است و مسئولین محترم به‌رغم تجربه‌های فراوان ناموفق، گمان می‌کنند این قبیل اقدامات ظالمانه، جلو ظلم و بی‌عدالتی را می‌گیرد.

از اقدامات بسیار خطرناک دولت، تقویت آقایی دلار و تضعیف ارزش پول ملی است. اقدامی که اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرد که افتتاح حساب ارزی با نرخ بهره مشخص، قطعاً تضعیف ارزش پول ملی و آقایی دلار را به دنبال خواهد داشت. مستحضر هستید که مهم‌ترین ابزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، دلار است و وزیر اقتصاد این آلت قتاله را علیه ملت ایران تقویت می‌کند! چنان‌که دلاری فروشی مواد اولیه داخلی نیز علاوه بر تقویت دلار و تضعیف پول ملی، هزینه‌های تولید داخلی را به شدت افزایش می‌دهد و تورم طرف هزینه‌ها را سرسام‌آور می‌کند که این نوع اقدام دقیقاً خواست آمریکا است. این جریان باعث می‌شود وقتی قیمت نفت ایران افزایش پیدا می‌کند، مثلاً به ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد و ایران روزانه چندین میلیون بشکه نفت بفروشد، مشکلات سفره و معیشت مردم بیشتر خواهد شد؛ چون با افزایش قیمت نفت، تمام مواد اولیه مشتقات نفتی افزایش می‌یابد و به دنبال آن، قیمت تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند. سریع‌تر باید جلو این گونه اقدامات ظالمانه گرفته شود.

شرایط جنگ نظامی و اقتصادی بهترین فرصت را برای تحول در ساختارها و ریال‌های اقتصادی غلط فراهم نموده است. اگر از ظرفیت ملت مبعوث‌شده برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی استفاده نشود، فرصت تاریخی تحول اساسی اقتصادی، از دست خواهد رفت و حضرت‌عالی با توجه به شرایطی که ولی‌امر مسلمین برای شما فراهم کرده است در پیشگاه خدای متعال مسئول خواهید بود. در این زمینه طرح‌هایی وجود دارد که در صورت فراهم آمدن فرصت، آمادگی کمک داریم.

برای خروج از مشکلات اشاره‌شده در بندهای قبلی، بر اساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی، راه‌حل‌های قطعی وجود دارد. با اعتقاد به این گزاره، مطمئن باشید خدای متعال به شما راه‌حل‌ها را نشان خواهد داد: «هر کجا به اسلام عمل کردیم در آنجا مشکلی نداریم، اگر جایی مشکل وجود دارد به دلیل آن است که یا اسلام را نشناختیم یا شناختیم و عمل نکردیم.» عرصه اقتصادی از این گزاره قطعی مستثنا نیست.

پیشنهاد می‌کنم به دنبال یک ساختار اقتصادی ذیل ولی‌امر مسلمین تحت عنوان قرارگاه جنگ اقتصادی باشید. اعضای این قرارگاه ۶ نفر از اقتصاددانان کشور که از بن دندان معتقد به اقتصاد مقاومتی باشند و سه نفر نماینده از سوی سران قوا باشند. همه بخش‌های اقتصادی کشور تحت هدایت این قرارگاه عمل و اقدام نمایند. در این صورت مطمئن باشید که مشکلات اقتصادی کشور، سفره و معیشت مردم با سرعت قابل قبولی حل خواهد شد.

احمدعلی یوسفی

مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه

۳۰/۰۶/۱۴۰۵

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