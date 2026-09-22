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فرودگاه‌های عراق از امشب پذیرای هواپیماهای ایرانی نیستند

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
کد مطلب: 1868864
فرودگاه‌های عراق از امشب پذیرای هواپیماهای ایرانی نیستند

منابع عراقی از ابلاغ تصمیمی برای توقف ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عراقی امروز سه‌شنبه گزارش دادند که وزارت امور خارجه این کشور به وزارت حمل‌ونقل اطلاع داده است ارائه خدمات و پشتیبانی به پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق متوقف شود. اقدامی که به گفته این منابع، در چارچوب پایبندی به تحریم‌های آمریکا انجام می‌شود.

شبکه الجزیره به نقل از یک مقام عراقی گزارش داد که فرودگاه‌های عراق از پذیرش هواپیماهای ایرانی از نیمه‌شب سه‌شنبه منع شده‌اند.

این مقام عراقی افزود: اقدامات اتخاذشده در قبال هواپیماهای ایرانی در چارچوب پایبندی عراق به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا انجام می‌شود.

با این حال، این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت این اقدامات یا مدت زمان اجرای آنها ارائه نکرد.

تا این لحظه، هیچ بیانیه رسمی از سوی عراق درباره جزئیات این تصمیم یا شرکت‌های مشمول آن صادر نشده است.

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نظرات

  • بهرام ES ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
    سیاست مداران کشور عزیزمان باید در اولین فرصت غرامت جنگ ۸ ساله را از دولت عراق طلب کنند دیگر جوانان کشور وثروت حق اشتغال کشور مان را صرف هزینه تامین امنیت و دارایی اعراب نکنند
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