به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عراقی امروز سه‌شنبه گزارش دادند که وزارت امور خارجه این کشور به وزارت حمل‌ونقل اطلاع داده است ارائه خدمات و پشتیبانی به پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق متوقف شود. اقدامی که به گفته این منابع، در چارچوب پایبندی به تحریم‌های آمریکا انجام می‌شود.

شبکه الجزیره به نقل از یک مقام عراقی گزارش داد که فرودگاه‌های عراق از پذیرش هواپیماهای ایرانی از نیمه‌شب سه‌شنبه منع شده‌اند.

این مقام عراقی افزود: اقدامات اتخاذشده در قبال هواپیماهای ایرانی در چارچوب پایبندی عراق به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا انجام می‌شود.

با این حال، این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت این اقدامات یا مدت زمان اجرای آنها ارائه نکرد.

تا این لحظه، هیچ بیانیه رسمی از سوی عراق درباره جزئیات این تصمیم یا شرکت‌های مشمول آن صادر نشده است.

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