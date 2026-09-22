به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی است برخی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که قرار است در انتخابات پیش رو در آمریکا شرکت کنند اکنون در حال تلاش برای فاصله گرفتن از دونالد ترامپ هستند.

در تازه‌ترین رخداد، بایرون دونالدز، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای فرمانداری ایالت فلوریدا، این هفته وب‌سایت انتخاباتی‌اش را دست‌کاری کرد تا حمایت ترامپ از خودش را پنهان کند. او هم‌زمان با افت شدید محبوبیت دونالد ترامپ، بیشترِ بخش‌هایی را که به حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از او اشاره داشت، از سایت پاک کرد.

پیش از این، تمام صفحه اصلی وب‌سایت دونالدز پر از تبلیغ حمایت ترامپ بود. در بالای صفحه دکمه‌ای برای کمک مالی با عنوان «حمایت از بایرون دونالدزِ مورد تایید ترامپ» دیده می‌شد. تیتر اصلی سایت او را «مبارز محافظه‌کار و مورد تایید ترامپ» معرفی می‌کرد، یک بنر زردرنگ در وسط صفحه عبارت «مورد حمایت رئیس‌جمهور ترامپ!» را نشان می‌داد و در بخشی دیگر هم با نقل‌قول از حمایت سال ۲۰۲۵ ترامپ نوشته شده بود: «بتاز بایرون، بتاز!»

حالا تمام این عبارت‌ها از سایت جدید پاک شده‌اند. حتی عکس دونالدز و همسرش اریکا در کنار ترامپ را هم از روی سایت برداشته‌اند.

علاوه بر این، دو نامزد جمهوری‌خواه دیگر که در رقابت‌های فشرده مجلس سنا حضور دارند، به تازگی حمایت پیشین خودشان از اقدامات جنگی ترامپ علیه ایران را کنار گذاشته‌اند.

مایک راجرز و اشلی هینسون که برای به دست آوردن کرسی‌های سنا در ایالت‌های میشیگان و آیووا رقابت می‌کنند، امروز دوشنبه گفته‌اند که این جنگ باید پایان یابد.

این تغییر موضع به‌ویژه برای هینسون که در حال حاضر عضو مجلس نمایندگان آمریکا است، قابل توجه بود؛ زیرا او شش بار به طرح‌های مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات ترامپ جهت ادامه جنگ (حتی در هفته گذشته) رای منفی داده بود.

او روز دوشنبه در فضای مجازی نوشته است: «مردم آیووا تحت فشار اقتصادی هستند و نباید تاوان جنگ در ایران را در پمپ‌بنزین‌ها یا هنگام خرید بدهند.» او خواستار تعلیق مالیات بر بنزین، توقف صادرات گازوئیل و پایان سریع و موفقیت‌آمیز این جنگ شد.

دیگر جمهوری‌خواهان نیز اخیراً اقداماتی را برای فاصله گرفتن از ترامپ بر سر مسئله جنگ و سایر موضوعات آغاز کرده‌اند.

هفته گذشته، زک نان و ماریانت میلر-میکس، دو نماینده جمهوری‌خواه آیووا که درگیر رقابت‌هایی سخت برای حفظ کرسی خودشان در مجلس سنا هستند، به دمکرات‌ها پیوستند تا به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رای دهند.

روز پنجشنبه نیز ماریا الویرا سالازار، نماینده ایالت فلوریدا، تیزری منتشر کرد و هشدار داد که سرکوب مهاجران توسط ترامپ بیش از حد پیش رفته و برخی از حامیان رئیس‌جمهور آمریکا احساس می‌کنند به آن‌ها خیانت شده است.

طبق آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که روز دوشنبه منتشر شد، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۲ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان در طول دوران کاری اوست.

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