خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، با ادای احترام به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید شهید در جنگ تحمیلی اخیر، بازگشایی مدرسه و دانشگاه را نویدبخش نشاط، امید و حرکت پرشتاب ملت به سوی آینده ای روشن دانستند و با توصیه به دانش آموزان و دانشجویان برای مجهز شدن به «علم و تقوا و دانایی و توانایی»، خطاب به آنان تاکید کردند: مدرسه و دانشگاه را خانه دوم خود بدانید و با صیانت از حریم های آن و حرکت در جهت ارتقاء هرچه بیشتر سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش‌ها، آن را کانون پیشرفتگی وطن خود نمایید.

مقام معظم رهبری همچنین به مسئولان جهت برنامه‌ریزی حکیمانه و تلاش موثر برای بهبود معیشت معلمان و اساتید توصیه موکد کردند.

نمایه متنی پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین**

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به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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*کلید واژه ها:

- طلیعۀ سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه‌های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه‌

- در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد

- مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان

- قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان سپری پولادین و شمشیری بُرّان است

- کلام آخر در مورد معلّمان و اساتید است

- سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین

*طلیعۀ سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه‌های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه‌:

- طلیعۀ سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه‌های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه‌، نویدبخش نشاط، امید، و حرکت پرشتاب ملّت به‌سوی آینده‌ای روشن و شکوهمند می‌باشد.

- آینده‌ای که تحقّق آن در دستان توانمند فرزندان عزیز ایران و تربیت‌یافتگان مکتب اسلام و انقلاب اسلامی است. همان نسلی که بارها خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله‌مقامهماالشّریف، امید خود به ایشان را بیان کردند.

*در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد:

- اینک که دروازۀ سال تحصیلی تازه‌ای بر روی خیل عظیم دانش‌آموزان و دانشجویان گشوده می‌شود و راه‌نَوَردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی دوره‌ای جدید از کسب دانش و معرفت و مهارت را آغاز می‌کنند، شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم.

- امسال روزهای خاطره‌ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق فرزندان سفرکرده‌مان را تازه می‌سازد.

- در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد.

- این اندوه، ذهن ما را به‌ سَمت صحیح منازعۀ بین خیر و شر و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد.

*مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان:

- مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پرده‌های جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّه‌های پیشرفت‌سازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند. این مهم در جایی صورت می‌گیرد که خانۀ دوّم ایشان بشمار می‌آید.

- از این‌رو به این عزیزان عرض می‌کنم که لازم است همواره از حریم‌های آن به بهترین شکل صیانت نمایید.

- با ارتقاء هر چه بیشتر سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش‌هایتان، آن را کانون پیشرفتگی وطن خود بنمایید.

- از فرصت حضور چند ساله در این مأمن دانش و ادب و نشاط و امید برای خودافزاییِ هر چه بیشتر بهره بگیرید؛ خودافزایی در مهمترین عنصر حیات انسان که ارتباط با خالق متعال است، و خودافزایی در ارتباط با هم‌نوعان و هم‌وطنان و خانواده؛ و خودافزایی در زمینۀ‌ کسب دانش و به‌دست آوردن انواع مهارت‌ها.

- در این مدّت، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را تمرین کنید.

- همواره پاسدار ریشه‌های هویّت ملّی و عزّت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدّس نظام اسلامی و سایر نمادهای آن باشید.

- به‌زودی نوبت آن می‌رسد که نقش مناسب خود را در جامعه بیابید که در آن‌موقع با انجام آن به بهترین شکل، خود و کشور خود را سربلند خواهید ساخت.

*قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان سپری پولادین و شمشیری بُرّان است:

- اکنون در روزگاری که توحّش نظام سلطه خصوصاً دولت جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی بیداد می‌کند، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان سپری پولادین و شمشیری بُرّان است که دستان متجاوز آنان را از سر بشریّت کوتاه می‌سازد.

- اکنون شما در کلاس‌های درسی حاضر می‌شوید که نسل‌هایی که اندکی پیش از شما بر روی نیمکت‌های دوست‌داشتنی آن نشسته بودند اینک در انواع جبهه‌های دفاع از وطن و شرف برای ایران اسلامی، عزّت و اقتدار خلق می‌کنند و همان‌ها اسوه و چراغ راه شما خواهند بود؛ همچنان که پیش از آنان کسانی در همین کلاس‌ها بودند که اسوه‌های فداکاری و نشان‌های عظمت کشور و اسطوره‌های بزرگی و بزرگواری بشمار می‌روند.

*کلام آخر در مورد معلّمان و اساتید است:

- ما همه وامدار معلّمان خود در هر مقطعی از دورۀ‌ تحصیلی هستیم.

- این قشر عزیز و محبوب که اغلب با خالص‌ترین عواطف شاگردان‌شان مواجه می‌شوند، شایستۀ آن هستند که در مجامع و زمان‌های مختلف مورد تکریم همگان باشند.

- مناعت و قناعتی که نوعاً در ایشان مشاهده می‌شود، مسئولین امر را نسبت به وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی‌سازد.

- ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی حکیمانه، برای بهبود آن تلاش مؤثری به‌عمل خواهند آورد؛ خصوصاً اینکه این مقوله فراتر از انجام وظیفه‌ای قانونی، امری است که از دل برمی‌خیزد.

*سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین:

- سلام و رحمت و برکت خداوند بر اساتید، معلّمان، دانشجویان و دانش‌آموزان شهید جنگ تحمیلی سوّم و در رأس آنان رهبر حکیم و مربّی عظیم‌الشّأن شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف که حقّ بزرگی بر شتاب چشمگیر دانش در کشور داشتند.

- سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین؛ و تبریک و خوشامد به تک‌تک دانش‌آموزان و دانشجویان خوش‌عاقبت ملّت ایران؛ و امید که با دعای پُر یُمن سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در دستیابی به قلّه‌های علم و ادب و پیشرفت، هر چه موفّق‌تر باشند، ان‌شاءالله.

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