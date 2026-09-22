ممدانی خواستار دستگیری نتانیاهو در نیویورک/ نتانیاهو جنایتکار جنگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار نیویورک، زهران ممدانی، که به مواضع ضداسرائیلی خود معروف است، در جدیدترین موضع‌گیری خود علیه بنیامین نتانیاهو، او را «معمار یک نسل‌کشی هولناک علیه ملت فلسطین» خواند.

ممدانی تأکید کرده که وقتی دادگاه کیفری بین‌المللی فردی را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی مستحق بازداشت دانسته، این حکم باید اجرایی شود. ممدانی افزوده که «من معتقدم همه باید پاسخگو باشند.» وی در عین حال تصریح کرده که شهر نیویورک، اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو را ندارد.

دادگاه بین‌المللی کیفری، پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۴، دو حکم بازداشت علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت در غزه» صادر کرده بود.

اسرائیل و متحد همیشگی‌اش، ایالات متحده، از اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری نیستند. واشنگتن پس از صدور این دو حکم بازداشت، تحریم‌هایی را علیه مقامات دادگاه وضع کرد تا مخالفت خود را با این احکام نشان دهد.

قرار است نتانیاهو روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحرونوت» دیروز دوشنبه گزارش داد که هواپیمای نتانیاهو از ترس اقدامات مقابله‌ای ممدانی، در فرودگاه جان اف کندی نیویورک فرود نخواهد آمد. انتظار می‌رود این هواپیما در یک پایگاه نظامی در نیوجرسی یا در فرودگاه نیوآرک فرود آید.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه گفته که نتانیاهو از بیم اعتراضات مردمی، تصمیم گرفته سفر خود به نیویورک را کوتاه کند و شب را در آنجا نماند.

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