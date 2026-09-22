ابهام در خروج نظامیان آمریکایی از عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به موعد ۳۰ سپتامبر، پرسش‌ها در عراق درباره حقیقت خروج آمریکایی‌ها شدت گرفته است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا این موعد، پایان واقعی حضور نظامی آمریکا در این کشور است یا واشنگتن به شکل دیگری از حضور در داخل عراق منتقل خواهد شد.

بر اساس توافق اعلام‌شده میان بغداد و واشنگتن، قرار است مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق پایان یابد و خروج نیروهای آن تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود.

در همین حال، نیروهای آمریکایی به‌طور عملی آغاز به خروج نیروها و تجهیزات خود از اقلیم کردستان کرده‌اند.

در همین زمینه، ضحی البهادلی، نماینده پارلمان عراق، به خبرگزاری «المعلومه» گفت: نهاد نظامی و امنیتی عراق با همه انواع و تشکیلاتش به مرحله پیشرفته‌ای از آمادگی و توانمندی رسیده است و اکنون کاملاً قادر است پرونده امنیتی را در دست بگیرد، مرزها را تأمین کند و هرگونه تهدید خارجی یا داخلی را بدون نیاز به هیچ چتر یا قیمومیت خارجی دفع کند.

وی افزود: تلاش‌ها برای القای وجود خلأ امنیتی پس از خروج، بهانه‌های واهی برای دور زدن تصمیم ملی است. پایان دادن به حضور نظامی خارجی، گامی اساسی در تثبیت حاکمیت کامل است و نیروهای عراق، سپر امنیت واقعی و آماده حفظ امنیت و ثبات کشور دور از هرگونه دیکته خارجی هستند.

مختار الموسوی، نماینده پارلمان عراق گفت: خالی شدن عراق از هرگونه حضور خارجی، بازتاب مثبتی بر وضعیت امنیتی خواهد داشت؛ زیرا همه تجربه‌ها ثابت کرده‌اند این حضور، تأثیرات منفی و دخالت‌هایی دارد که به نفع امنیت و ثبات نیست.

وی افزود: خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه سپتامبر جاری، گامی مهم است که نتیجه تصمیم‌های مجلس نمایندگان و با پشتیبانی مردمی محقق شده است.

وی اشاره کرد: خروج این نیروها بازتاب منفی بر وضعیت امنیتی نخواهد داشت و هیچ پیامد معکوسی نخواهد داشت.

الموسوی توضیح داد: نیروهای امنیتی عراق از سال‌ها پیش، از طریق تلاش اطلاعاتی و حملات میدانی، نبرد مبارزه با تروریسم را رهبری می‌کنند؛ بنابراین تلاش‌های برخی برای تردید در توانمندی‌های آنها و به‌هم زدن اوضاع، حرف‌هایی بی‌پایه است.

وی اشاره کرد: نیروهای امنیتی عراق قادر به در دست گرفتن مسیر امنیتی و مبارزه با تروریسم هستند و عراق از طریق تکیه بر توانمندی‌های خود در مقابله با بقایای گروه‌های تروریستی و جرایم سازمان‌یافته به مرحله امنیتی مهمی رسیده است.

بر این اساس، عراق وارد مرحله جدیدی شده است و در این مرحله، مسئولیت امنیتی بیش از پیش به نهادهای ملی خود عراق سپرده می‌شود.

اما این مرحله با چالش‌هایی در زمینه پدافند هوایی، اطلاعات و مبارزه با تروریسم همراه است. همچنین هماهنگی میان بغداد و اربیل ضروری است.

.................

پایان پیام/