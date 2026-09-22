افشای اسناد نفوذ کامل عربستان بر مزدوران در ساحل غربی یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المسیره با انتشار بخشی از اسناد به‌دست‌آمده از دفتر مدیریت دشمن سعودی در ساحل غربی یمن، ابعاد نفوذ عربستان و کنترل گسترده آن بر تحرکات مزدوران را در همه جزئیات کوچک و بزرگ آشکار کرد.

اسنادی که اجازه انتشار یافته‌اند، بخشی از جلوه‌های نفوذ سعودی و کنترل گسترده بر تحرکات مزدوران را نشان می‌دهند.

این اسناد همچنین بخشی از هزینه‌های مالی عربستان را آشکار می‌کنند که تأیید می‌کند ریاض تأمین‌کننده مالی و محرک همه تحرکات به سمت تشدید تنش علیه ملت یمن است.

این اسناد نشان می‌دهند که سفیر سعودی، آل جابر، شخصاً بر انتصاب و تعیین کارکنان نظارت می‌کند و سران مزدوران چیزی جز ابزارهای مطیعی نیستند که وظیفه‌شان فقط اجرا است.

شبکه المسیره در همین زمینه اشاره کرد: اسنادی که اجازه انتشار یافته‌اند، بخشی از آرشیو بزرگ را تشکیل می‌دهند و نهادهای مربوطه در نیروهای مسلح یمن هزاران سند دیگر را نگه می‌دارند.

این موضوع نشان‌دهنده حجم عظیم اسراری است که زشتی ابزارهای دشمن سعودی و زشتی گردانندگان آنها را آشکار می‌کند.

...............

پایان پیام/