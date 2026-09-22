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المسیره:

افشای اسناد نفوذ کامل عربستان بر مزدوران در ساحل غربی یمن

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۸
کد مطلب: 1868883
افشای اسناد نفوذ کامل عربستان بر مزدوران در ساحل غربی یمن

شبکه المسیره شامگاه امروز بخشی از اسنادی را منتشر کرد که نیروهای مسلح یمن در دفتر مدیریت دشمن سعودی در ساحل غربی به دست آورده‌اند. این اسناد، ابعاد نفوذ عربستان و سلطه کامل آن بر ابزارهای خود را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المسیره با انتشار بخشی از اسناد به‌دست‌آمده از دفتر مدیریت دشمن سعودی در ساحل غربی یمن، ابعاد نفوذ عربستان و کنترل گسترده آن بر تحرکات مزدوران را در همه جزئیات کوچک و بزرگ آشکار کرد.

اسنادی که اجازه انتشار یافته‌اند، بخشی از جلوه‌های نفوذ سعودی و کنترل گسترده بر تحرکات مزدوران را نشان می‌دهند.

این اسناد همچنین بخشی از هزینه‌های مالی عربستان را آشکار می‌کنند که تأیید می‌کند ریاض تأمین‌کننده مالی و محرک همه تحرکات به سمت تشدید تنش علیه ملت یمن است.

این اسناد نشان می‌دهند که سفیر سعودی، آل جابر، شخصاً بر انتصاب و تعیین کارکنان نظارت می‌کند و سران مزدوران چیزی جز ابزارهای مطیعی نیستند که وظیفه‌شان فقط اجرا است.

شبکه المسیره در همین زمینه اشاره کرد: اسنادی که اجازه انتشار یافته‌اند، بخشی از آرشیو بزرگ را تشکیل می‌دهند و نهادهای مربوطه در نیروهای مسلح یمن هزاران سند دیگر را نگه می‌دارند.

این موضوع نشان‌دهنده حجم عظیم اسراری است که زشتی ابزارهای دشمن سعودی و زشتی گردانندگان آنها را آشکار می‌کند.

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