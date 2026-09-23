تبلیغ چهره به چهره ۱۲۰ روحانی در ایام رحلت حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح هادیان کریمه در ایام رحلت بانوی کرامت به صورت ویژه و فوق العاده اجرا می شود.

در این طرح ۱۲۰ روحانی آموزش دیده حوزه علمیه از شام دوشنبه ۳۰ شهریور تا جمعه سوم مهرماه در تمامی مبادی ورودی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مستقر می‌شوند و ضمن استقبال از زائران، به تبلیغ چهره به چهره می پردازند.

طرح هادیان کریمه در طول سال به صورت ثابت هر هفته سه‌شنبه شب‌ها، پنجشنبه شب‌ها و جمعه‌ها ظهر و شب با هدف ترویج معارف اهل بیت(ع) دنبال می‌شود و مورد استقبال زائران حرم بانوی کرامت قرار گرفته است.