آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در کمتر از ۷۲ ساعت/ عنصر غافلگیری، فرماندهی دشمن را با فروپاشی ادراکی مواجه کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان و تحلیلگران نظامی یمنی و عرب، عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن را که در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت به نتیجه رسید، تحولی استراتژیک و بسیار مهم ارزیابی کردند. به گفته آنان، این پیروزی سریع، نتیجه استفاده تاکتیکی پیشرفته و یکپارچه از توان نظامی با مدیریتی مبتنی بر عقل استراتژیک بود.

سرتیپ مجیب شمسان، کارشناس نظامی، گفت: مشاهدات اخیر رسانه جنگ، «قطره‌ای از دریا» است. این عملیات در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع گسترده شد و با رصد دقیق تجمعات دشمن که شامل ۳۸ تیپ و حدود هفت لشکر در بیش از ۱۳ اردوگاه و پایگاه بود، آغاز گردید.

وی افزود: تاکتیک نیروهای مسلح یمن، انتظار برای تبدیل این تجمعات به اقدام تهاجمی و سپس اجرای حملات پیشدستانه دقیق با نیروی موشکی و پهپاد بود که مراکز فرماندهی و کنترل دشمن را هدف قرار داد و باعث فلج کامل عملیاتی در صفوف آنان شد.

شمسان تصریح کرد: این عملیات، طرح سعودی-بریتانیایی را که با حمایت رژیم صهیونیستی طراحی شده بود و هدف آن پیشروی به سمت سواحل الحدیده بود، خنثی کرد.

فرماندهی نظامی با خوانش دقیق این سناریو، به دشمن اجازه پیشروی در مناطق باز را داد، در حالی که نیروهای ارتش بر ارتفاعات مسلط شدند و خطوط تأمین دشمن را قطع کردند.

سرتیپ خالد غراب، کارشناس نظامی، گفت: سرعت فروپاشی مواضع مستحکم دشمن، نتیجه استفاده تاکتیکی پیشرفته از پهپادها، توپخانه و سلاح قناصه بود که پیش از پیشروی پیاده‌نظام، برتری دفاعی دشمن را از بین برد.

وی تأکید کرد: این پیروزی، اساساً بر تفوق عقیده رزمی ایمانی رزمندگان استوار بود.

سرتیپ عمر معربونی، کارشناس نظامی استراتژیک، ویژگی اصلی این عملیات را عنصر غافلگیری دانست که به «فروپاشی ادراکی» در منظومه فرماندهی دشمن منجر شد.

وی افزود: آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در چند روز، سابقه‌ای نادر است که حتی در جنگ‌های جهانی نیز رخ نداده است.

معربونی تأکید کرد: این عملیات با مدیریتی مبتنی بر عقل استراتژیک، تسلط بر تپه‌های ساحل غربی را به موقعیت حیاتی باب‌المندب و تأثیر آن بر کشتیرانی بین‌المللی گره زد که تحولی ژئوپلیتیکی و تثبیت‌کننده نقش محوری یمن است.

سرتیپ علی ابی رعد نیز گفت: این مشاهدات نشان می‌دهد که نظام سعودی امروز در تنگنای سیاسی و نظامی بزرگی قرار گرفته است، زیرا یمن به بازیگری اصلی در موازنه قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است.

وی افزود: روی آوردن دشمن به تشدید حملات هوایی، تنها تلاشی ناامیدانه برای حمایت از نیروهای وابسته بود.

..............

پایان پیام/