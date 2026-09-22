به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ

مجمع اهل بیت(ع) هندوستان با صدور پیامی، ارتحال آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید جهان تشیع را تسلیت گفت.

این مجمع در پیام تسلیت خود تاکید کرد که رحلت مرحوم آیت الله العظمی شبیری زنجانی، ثلمه ای برای حوزه های علمیه و جامعه علمی و دینی به شمار می آید.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تاسف و تاثر خبر رحلت عالم ربانی، فقیه صمدانی، اصولی محقق، رجالی بصیر حضرت آیت الله العظمی آقای سید موسی شبیری زنجانی قدس سره موجب اندوه عمیق گردید.

آن فقیه سعید از جمله عالمان فرهیخته ای بود که حیات علمی و معنوی خویش را در مسیر تحصیل و تعمیق معارف دینی، تحقیق در مبانی فقاهت و تربیت علمی و اخلاقی طلاب سپری نمود. جایگاه علمی ایشان در حوزه های فقه و اصول، رجالی و حدیث حاصل سالیان متمادی ممارست، تحقیق و انس با میراث گران سنگ فقهای سلف و محدثان بزرگ شیعه بود.

در عرصه فقاهت، دقت در استنباط و توجه به مبانی و قواعد اجتهادی در علم اصول، ژرف نگری در مباحث الفاظ و اصول علمیه و مبانی استدلالی و در علم رجال و حدیث اهتمام به بررسی اسناد و وثاقت راویان و شناخت دقیق مصادر روائی از جلوه های برجسته شخصیت علمی آن فقید به شمار می رفت.

بی تردید رحلت این عالم فرزانه، ثلمه ای برای حوزه های علمیه و جامعه علمی و دینی به شمار می آید لیکن آثار علمی، تربیتی و معنوی آن فقیه سعید و شاگردان و بهره بردگان از محضر ایشان، چراغی خواهد بود که یاد و نام آن عالم وارسته را در فضای حوزه و جامعه دینی زنده نگاه خواهد داشت.

مجمع اهل بیت(ع) هندوستان ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام حفظهم الله، اساتید و فضلای حوزه علمیه قم، خاندان مکرم و تمامی شاگردان، ارادتمندان و سوگواران آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد که روح آن عالم ربانی را با ارواح طیبه محمد و آل محمد علیهم السلام محشور فرماید.

خداوند متعال به خاندان و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

مجمع اهل بیت هندوستان

۸ ربیع الثانی ۱۴۴۸

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