به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه نیروهای وابسته به عربستان طی هفته‌های گذشته مناطق گسترده‌ای در جنوب استان الحدیده و غرب استان تعز در کشور یمن را از دست دادند و نیروهای مسلح یمن به آستانه کنترل دروازه جنوبی استان تعز نزدیک شدند، این نیروهای وابسته به عربستان در جبهه‌های استان الجوف در شرق یمن نیز متحمل خسارت‌های سنگین نظامی شدند.

این نیروها با وجود پشتیبانی هوایی و حمایت نظامی گسترده‌ای که از مرکز عملیات ائتلاف سعودی مستقر در منطقه «شروره» در جنوب‌غرب عربستان دریافت کردند، نتوانستند در میدان پیشروی کنند.

عربستان بیش از یک سال برای این نبرد برنامه‌ریزی کرده بود و هدف آن تأمین امنیت مرزهای زمینی و بیابانی جنوبی این کشور عنوان شده بود. مرزهایی که استان الجوف را به مناطق نجران و شروره عربستان متصل می‌کند. با این حال، این برنامه‌ها با شکست مواجه شد.

پس از این عقب‌نشینی در جبهه‌هایی که از «الودیعه» در جنوب تا مناطق «لبنات»، «الیتَمه» و «الشعف» در شمال امتداد داشت، جنگنده‌های سعودی ده‌ها حمله هوایی تلافی‌جویانه انجام دادند و با اتخاذ سیاست زمین سوخته، ساختمان‌های دولتی، تأسیسات خدماتی و دیگر اماکن غیرنظامی از جمله مزارع و خانه‌های شهروندان را هدف قرار دادند. حملاتی که به شهید و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان یمنی، منجر شد.

حملات به مناطق مسکونی و غیرنظامی

«انیس الاصبحی» سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن به روزنامه «الاخبار» گفت: هواپیماهای سعودی همچنان به‌طور عمدی به ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان در استان الجوف ادامه می‌دهند.

او افزود: آخرین مورد از این جنایت‌ها، حمله به شماری از خانه‌های غیرنظامیان در منطقه «الباطن» واقع در محدوده شهرستان «الحزم» مرکز استان الجوف در شامگاه دو روز پیش بود که به شهید و زخمی شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک و مادرش، منجر شد.

الاصبحی ادامه داد: تجاوز سعودی در همان روز اماکن غیرنظامی در شهرستان «خب و الشعف» را نیز هدف قرار داد که در پی آن هفت غیرنظامی یمنی، شهید و زخمی شدند.

جنگنده‌های سعودی همچنین یکشنبه گذشته چندین دکل مخابراتی در همین شهرستان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن چهار نیروی غیرنظامی شاغل در بخش مخابرات، شهید شدند.

با وجود کاهش درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در شماری از جبهه‌های استان الجوف یمن طی روزهای اخیر، منابع محلی به روزنامه «الاخبار» تأکید کردند که جنگنده‌های سعودی همچنان مجموعه‌ای از حملات را علیه مناطق دورافتاده این استان، انجام داده‌اند. حملاتی که هدف از آنها به گفته این منابع، جدا کردن این مناطق از دیگر استان‌های یمن است.

این منابع توضیح دادند که دامنه ویرانی‌های ناشی از حملات سعودی از شهر «حزم» استان الجوف تا «المصلوب» و همچنین مناطق «سلبه» و «رحوب» در شهرستان «العنان» امتداد یافته است.

حمله به زندان اسرای جنگ

«عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته ملی امور اسرا در یمن نیز عربستان سعودی را به ارتکاب جنایتی جدید متهم کرد.

او گفت که حمله‌ای که روز گذشته علیه زندان اسرای جنگ در شهر الحزم انجام شد به کشته شدن ۹ نفر از افرادی منجر شده است که در جریان تحولات اخیر به اسارت درآمده بودند.

شدیدترین تشدید تنش از سال ۲۰۲۰ میلادی

تشدید حملات اخیر عربستان در استان الجوف یمن، نخستین و شدیدترین موج حملات از زمان سقوط بیشتر شهرستان‌های راهبردی این استان به شمار می‌رود؛ مناطقی که استان الجوف را به نقطه اتصال میان شمال و شرق یمن و مرزهای جنوبی عربستان تبدیل می‌کنند.

بیشتر این مناطق در جریان عملیات «فأمکن منهم» که در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی اجرا شد، تحت کنترل نیروهای مسلح یمن درآمدند.

اکنون تشدید حملات هوایی عربستان در استان الجوف یمن پس از شکست نیروهای همسو با ریاض در پیشروی زمینی، بار دیگر این استان را به یکی از کانون‌های اصلی درگیری در مرزهای شمالی یمن تبدیل کرده است.

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