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هشدار سازمان همکاری اسلامی درباره افزایش اسلام‌هراسی در اروپا

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۶
کد مطلب: 1868928
هشدار سازمان همکاری اسلامی درباره افزایش اسلام‌هراسی در اروپا

سازمان همکاری اسلامی نسبت به تشدید اسلام‌هراسی در اروپا هشدار داد و خواستار حفاظت از حقوق مسلمانان و مقابله با استفاده سیاسی از نمادهای اسلامی توسط احزاب راست افراطی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تماس وزارتی سازمان همکاری اسلامی نسبت به افزایش اسلام‌هراسی در اتحادیه اروپا، هشدار داد و خواستار حمایت از حقوق مسلمانان در اروپا شد.

گروه تماس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره مسلمانان در اروپا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد.

«اسماعیل ولد شیخ احمد» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نسبت به تشدید نفرت‌پراکنی و حملات علیه اماکن مقدس اسلامی هشدار داد و از سوءاستفاده احزاب راست افراطی از مسلمانان و نمادهای دینی آنان در کارزارهای انتخاباتی تحریک‌آمیز خود، انتقاد کرد.

سازمان همکاری اسلامی بار دیگر بر تعهد خود به گفت‌وگو و همکاری با شرکای اروپایی، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور مقابله با اسلام‌هراسی تأکید کرد و خواستار حفاظت از حقوق مسلمانان شد. این سازمان همچنین از نقش و مشارکت مسلمانان در شکوفایی جوامع اروپایی تقدیر کرد.

اعضای این گروه همچنین راه‌های مقابله با چالش‌های پیش روی مسلمانان در اروپا، حفاظت از هویت دینی و فرهنگی آنان و تقویت جایگاه مسلمانان به‌عنوان شهروندانی فعال در جوامع اروپایی را مورد بررسی قرار دادند.

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