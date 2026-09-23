به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تماس وزارتی سازمان همکاری اسلامی نسبت به افزایش اسلام‌هراسی در اتحادیه اروپا، هشدار داد و خواستار حمایت از حقوق مسلمانان در اروپا شد.

گروه تماس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره مسلمانان در اروپا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد.

«اسماعیل ولد شیخ احمد» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نسبت به تشدید نفرت‌پراکنی و حملات علیه اماکن مقدس اسلامی هشدار داد و از سوءاستفاده احزاب راست افراطی از مسلمانان و نمادهای دینی آنان در کارزارهای انتخاباتی تحریک‌آمیز خود، انتقاد کرد.

سازمان همکاری اسلامی بار دیگر بر تعهد خود به گفت‌وگو و همکاری با شرکای اروپایی، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور مقابله با اسلام‌هراسی تأکید کرد و خواستار حفاظت از حقوق مسلمانان شد. این سازمان همچنین از نقش و مشارکت مسلمانان در شکوفایی جوامع اروپایی تقدیر کرد.

اعضای این گروه همچنین راه‌های مقابله با چالش‌های پیش روی مسلمانان در اروپا، حفاظت از هویت دینی و فرهنگی آنان و تقویت جایگاه مسلمانان به‌عنوان شهروندانی فعال در جوامع اروپایی را مورد بررسی قرار دادند.

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