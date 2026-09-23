به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بحبوحه تداوم نبرد فرسایشی میان ایران و آمریکا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از برگزاری یک دیدار سازنده سه‌ساعته میان شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله «استیو ویتکاف» فرستاده او در خاورمیانه و «جرد کوشنر» دامادش با اعضایی از هیئت ایرانی شرکت‌کننده در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز گذشته خبر داد. موضوعی که تا حدی غافلگیرکننده بود. این اعلام نظر ترامپ با روند تحولات هفته‌های اخیر به‌ویژه تشدید تنش نظامی، اعمال تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران و آغاز جنگ میان یمن و عربستان، متفاوت به نظر می‌رسد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در حالی که هیئت ایرانی به ریاست دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران و با حضور «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقام‌های این کشور هنوز هیچ واکنشی به اظهارات ترامپ نشان نداده است، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با لحنی خوش‌بینانه سخن گفت. لحنی که پیش از این نیز طی ماه‌های جنگ بارها از سوی او مطرح شده بود، اما بعدها مشخص شد که مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد و عوامل متعددی از انتخابات در آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته تا تأثیرگذاری این رژیم بر تصمیمات آمریکا و عوامل دیگر در آن دخیل هستند.

ترامپ شامگاه گذشته گفت که ویتکاف و کوشنر در این نشست حضور داشتند. موضوعی که می‌تواند نشان دهد آنها تنها شرکت‌کنندگان آمریکایی در این دیدار نبوده‌اند. او همچنین افزود که نشست دیگری میان دو طرف به‌زودی برگزار خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که با تهران به توافقی دست پیدا شود. شبکه «سی‌بی‌اس» نیز به نقل از ویتکاف گزارش داد که دیدار با ایرانی‌ها به‌خوبی پیش رفته و او اکنون احساس بسیار خوبی دارد.

دیدار پزشکیان و ترامپ؛ برنامه‌ای که هنوز روی میز تهران نیست

همزمان با برگزاری هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل، ترامپ پیش‌تر آمادگی خود را برای دیدار با پزشکیان در حاشیه نشست‌های مجمع اعلام کرده بود. با این حال، یک منبع دیپلماتیک در تهران به روزنامه «الاخبار» لبنان گفت که چنین برنامه‌ای تا این لحظه در دستور کار هیئت ایرانی قرار ندارد.

این منبع افزود: ایران همواره از گفت‌وگو و دیپلماسی برای پایان دادن به وضعیت جنگ استقبال کرده است، اما وارد بازی دیپلماسی نمایشی که ترامپ به دنبال آن است و به هیچ نتیجه ملموسی منجر نخواهد شد، نمی‌شود.

پزشکیان در سازمان ملل؛ روایت ایران از جنگ در برابر روایت آمریکا

قرار است پزشکیان شامگاه امروز چهارشنبه به وقت نیویورک سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کند. حضور او در این مجمع برای سومین سال پیاپی در شرایطی انجام می‌شود که ایران طی دو سال گذشته برای دومین بار هدف حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، قرار گرفته است.

از این منظر، تریبون سازمان ملل فرصتی برای ایران است تا روایت آمریکا از جنگ را به چالش بکشد. واشنگتن تلاش می‌کند تهران را به‌عنوان عامل ایجاد بحران معرفی کند، بحرانی که به ادعای آمریکا با به خطر افتادن اقتصاد جهانی و بهانه قرار دادن بسته شدن تنگه هرمز همراه شده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران خود را قربانی یک تجاوز خارجی می‌داند و اقدامات کنونی خود را در چارچوب حق دفاع از خود در برابر جنگ و محاصره دریایی و همچنین اقدامی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار حملات علیه خود توصیف می‌کند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد سخنرانی رئیس‌جمهور ایران ترکیبی از تأکید بر آمادگی این کشور برای دفاع از خود در برابر فشارها و حملات، و اعلام آمادگی برای ورود به مذاکرات باشد. مذاکراتی که تهران تلاش دارد به‌گونه‌ای مطرح نشوند که نشانه عقب‌نشینی یا شکست تلقی شوند.

از همین رو، ایران بر پیوند زدن پایان جنگ با شروطی روشن و مشخص از جمله توقف حملات، رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تضمین اجرای هرگونه توافق احتمالی تأکید خواهد کرد. اینها همان مطالباتی است که تهران پیش‌تر نیز به‌عنوان پایه اصلی موضع خود به طرف آمریکایی منتقل کرده بود.

در همین چارچوب، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده، تأکید کرد: مذاکره نیز یک میدان نبرد است. دیپلماسی به معنای تسلیم نیست، بلکه فرایندی برای تبدیل قدرت میدان به دستاوردهای سیاسی است.

رایزنی‌های پزشکیان و عراقچی برای جلوگیری از اجماع علیه ایران

فارغ از تریبون سازمان ملل، رئیس‌جمهور ایران و وزیر امور خارجه این کشور از طریق رایزنی با رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی تلاش می‌کنند مانع تلاش‌های آمریکا برای شکل دادن به یک اجماع بین‌المللی علیه ایران شوند. رویکردی که با تلاش‌های تهران در چارچوب مجامع چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، همسو است.

خبرگزاری رسمی ایران(ایرنا) در گزارشی در این زمینه نوشت: انتظار نمی‌رود سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک به توافقی جامع برای پایان دادن به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود، اما این سفر می‌تواند نقطه آغاز مسیر جدیدی از دیپلماسی باشد که هدف آن پایان دادن قطعی و پایدار به جنگ در منطقه است. هرچند این مسئله پیش از هر چیز به میزان وجود اراده در طرف آمریکایی برای پذیرش راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز بستگی دارد.

نگرانی از پیامدهای تنگه هرمز؛ میانجی‌ها خواستار ادامه گفت‌وگو هستند

حضور هیئت ایرانی در نشست‌های سازمان ملل در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی جامعه بین‌المللی درباره پیامدهای اقتصادی ناامنی در تنگه هرمز افزایش یافته است. وضعیتی که در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شکل گرفته است.

در همین چارچوب و با توجه به پیامدهای دیگر این بحران، کشورهای منطقه از جمله قطر و پاکستان که دو میانجی اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا به شمار می‌روند، بر ضرورت ادامه رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه ایران و بازگشت به مسیر دیپلماسی تأکید دارند.

همزمانی حضور رهبران و وزیران خارجه شمار زیادی از کشورها در نیویورک نیز فرصت مناسبی برای انجام رایزنی‌های غیررسمی درباره این موضوع فراهم کرده است.

دیدار ترامپ و شی؛ پازل تصمیم‌های آینده واشنگتن

در این میان، مهم‌ترین رویداد دیپلماتیک روزهای آینده، دیدار مورد انتظار میان «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا است که طبق برنامه اعلام‌شده قرار است فردا برگزار شود.

این دیدار در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد آمریکا و به‌ویژه ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور در نوامبر آینده با سه گزینه بازگشت به جنگی فراگیر و گسترده علیه ایران، ادامه وضعیت فرسایشی کنونی و یا پذیرش یک توافق دیپلماتیک مواجه‌اند.

از این منظر، محتوای دیدار ترامپ و شی می‌تواند یکی از عوامل مهم در جهت‌دهی به تصمیم‌های آینده رئیس‌جمهور آمریکا باشد.

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