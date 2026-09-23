به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند تن از قانون‌گذاران بانفوذ جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند که قرار دادن سازمان «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» فعال در زمینه حمایت از حقوق مسلمانان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی را بررسی کند. سناتور «تد کروز» نیز هفته گذشته خواستار قرار گرفتن این سازمان در این فهرست شد.

براساس گزارش پایگاه خبری «مرکز اسکوئر»، «رندی فاین» نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا و طراح طرحی که وزارت خارجه آمریکا را موظف می‌کند بررسی کند آیا شورای روابط آمریکایی-اسلامی، معیارهای لازم برای قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی را دارد یا خیر، بار دیگر بر ضرورت تصویب طرح خود تأکید کرد و مدعی شد که این سازمان با گروه‌های مسلمان خشونت‌طلب ارتباط دارد.

فاین روز چهارشنبه به «مرکز اسکوئر» گفت: این یک سازمان تروریستی خارجی است. منظورم این است که شورای روابط آمریکایی-اسلامی به‌عنوان بازوی اخوان‌المسلمین تأسیس شد. این سازمان پوششی برای حماس است.

«ارل اس. بادی کارتر» نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا نیز گفت که با تلاش فاین و کروز موافق است.

او به «مرکز اسکوئر» گفت: این کاری است که باید انجام شود.

ایالت‌های تگزاس و فلوریدا پیش‌تر شورای روابط آمریکایی-اسلامی را به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده‌اند، اما این سازمان از این اقدام شکایت کرده و موضوع اکنون در حال طی کردن روند قضایی در دادگاه‌هاست.

«کوری سیلور» مدیر تحقیقات و حمایت‌گری این سازمان به درخواست «مرکز اسکوئر» برای اظهار نظر پاسخ نداد.

طبقه‌بندی با پیامدهای حقوقی و مالی

شورای روابط آمریکایی-اسلامی که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده، یک سازمان خیریه معاف از مالیات بر اساس بند ۵۰۱(c)(۳) قانون مالیات آمریکا است و خود را بزرگ‌ترین سازمان آمریکایی در زمینه آزادی‌های مدنی، حقوق مدنی و حمایت از حقوق مسلمانان معرفی می‌کند.

قرار گرفتن این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی می‌تواند معافیت مالیاتی فدرال آن را به حالت تعلیق درآورد، باعث شود کمک‌های مالی به آن دیگر مشمول کسر مالیاتی نباشد، دارایی‌هایش مسدود شود و ارائه آگاهانه حمایت مادی به آن به یک جرم فدرال تبدیل شود.

در کنفرانس میان‌دوره‌ای حزب جمهوری‌خواه که روز یکشنبه در شهر «دالاس» برگزار شد، سناتور تد کروز از آنچه ائتلاف قرمز-سبز میان کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان خواند، انتقاد کرد. «گرگ ابوت» فرماندار ایالت تگزاس نیز متعهد شد که قانون شریعت را به‌طور کامل در این ایالت، ممنوع کند.

کروز روز سه‌شنبه در جلسه کمیته قضایی سنا در گفت‌وگو با «کش پاتل» مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا از دولت ترامپ خواست از اقدام ابوت پیروی کند.

او گفت: تگزاس، ایالت محل زندگی من، آنها را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است و من از دولت می‌خواهم همین کار را انجام دهد. تمرکز بر تهدیدها و هدف قرار دادن آنها بهترین راه برای امن نگه داشتن آمریکاست.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی انتقادات جمهوری‌خواهان از این سازمان را نمونه‌هایی از اسلام‌هراسی و مک‌کارتیسم دانسته و آنها را محکوم کرده است.

حمایت از طرح همچنان نامشخص است

در ماه آوریل، «چیپ روی» نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف می‌شد شورای روابط آمریکایی-اسلامی و سازمان‌های وابسته به آن را به‌عنوان تروریست‌های جهانیِ به‌طور ویژه تعیین‌شده معرفی کند.

این طرح ۱۶ حامی دارد که همگی جمهوری‌خواه هستند. این طرح تاکنون به رأی گذاشته نشده است.

روی در پایان کنگره صدونوزدهم در اوایل ژانویه، از سمت خود بازنشسته خواهد شد. او در ماه مه برای نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات دادستان کل تگزاس رقابت کرد، اما شکست خورد.

این تلاش تاکنون هیچ حمایت دموکراتیکی را در میان قانون‌گذارانی که «مرکز اسکوئر» با آنها تماس گرفته، به دست نیاورده است.

«جیمی راسکین»، نماینده دموکرات ایالت مریلند، گفت که از طرح فاین اطلاعی ندارد.

او پرسید که قرار است یک سازمان خیریه معاف از مالیات به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی شود؟

«مارک ویسی»، نماینده دموکرات تگزاس، گفت که اگرچه هر گروهی را که از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در جنوب اسرائیل حمایت کند، محکوم می‌کند، اما هیچ‌یک از افراد حوزه انتخابیه او درباره شورای روابط آمریکایی-اسلامی شکایتی با وی مطرح نکرده‌اند.

ویسی به «مرکز اسکوئر» گفت: نمایندگان آنها به دفتر ما آمده‌اند و با ما همکاری کرده‌اند، بنابراین ما مشکلی با آنها نداریم. سناتور کروز باید ابتدا خانه خودش را مرتب کند و نامزد جمهوری‌خواه کمیسیون راه‌آهن تگزاس را محکوم کند.

دو نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز گفتند که با طرح فاین و درخواست کروز آشنایی ندارند.

«گلن گروتمن»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین، گفت: به‌عنوان دوست اسرائیل، این طرح را با جدیت بررسی خواهم کرد.

«توماس مَسی»، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی که پس از اختلاف با ترامپ در انتخابات مجدد خود شکست خورد، گفت که درباره طرح فاین هنوز موضعی اتخاذ نکرده است.

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