توزیع ۱۹۰۵ بسته لوازم التحریر مهر رضوی توسط کانون خدمت رضوی گیلان

جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان شامگاه سه‌شنبه، 31 شهریور 1405 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، با اشاره به اجرای پویش «مهر رضوی» اظهار کرد: امسال یک هزار و ۹۰۵ بسته لوازم‌التحریر در استان گیلان تهیه شده است که با مشارکت کانون‌های خدمت رضوی در ۱۳ شهرستان استان، از ابتدای مهرماه در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این طرح با مشارکت شهرستان‌های رشت، خمام، لاهیجان، سیاهکل، املش، لنگرود، آستانه‌اشرفیه، رودبار، صومعه‌سرا، رضوانشهر، تالش و آستارا و دیگر مجموعه‌های خدمت‌رسان اجرا شده و تلاش شده است توزیع بسته‌ها به شکل هدفمند و با اولویت دانش‌آموزان کم‌برخوردار و نیازمند انجام شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بسته‌های تهیه‌شده به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص یافته است، گفت: از مجموع یک هزار و ۹۰۵ بسته لوازم‌التحریر، یک هزار و ۳۰۰ بسته به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دهک‌های درآمدی یک تا سه تقدیم خواهد شد.

وی با اشاره به جامعه هدف طرح «مهر رضوی» اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۹۰۵ دانش‌آموز بهره‌مند از این طرح، یک‌هزار و ۳۹ نفر در مقطع ابتدایی و ۸۶۶ نفر در مقطع متوسطه، شامل دختران و پسران هستند.

شفیعی ثابت تاکید کرد: بسته‌های اهدایی نیز شامل ۲۰ قلم کالای مورد نیاز تحصیلی از جمله کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاک‌کن، دفترچه، مداد رنگی، ست خط‌کش و دیگر ملزومات نوشت‌افزار است که در اختیار این دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان درباره نحوه تأمین منابع مالی این طرح نیز بیان کرد: برای تهیه این بسته‌ها، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از سوی استان گیلان و با استفاده از کمک‌های خادمیاران، کانون‌های خدمت رضوی و مجموعه‌های همیار رضوی تأمین شده است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیز از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی اختصاص یافته است که در مجموع، ارزش بسته‌های تهیه‌شده برای اجرای طرح «مهر رضوی» در استان گیلان به ۳۶ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال می‌رسد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان با تأکید بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: تأمین لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان، علاوه بر کمک به خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، می‌تواند زمینه حضور با آرامش بیشتر دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و آغاز مناسب سال تحصیلی را فراهم کند.

شفیعی ثابت با اشاره به نقش خادمیاران رضوی در اجرای این طرح گفت: آنچه در طرح «مهر رضوی» اهمیت دارد، هم‌افزایی میان خادمیاران، کانون‌های خدمت رضوی، خیران و مجموعه‌های همیار رضوی است و این ظرفیت می‌تواند در مسیر خدمت‌رسانی هدفمند به اقشار نیازمند استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: مشارکت ۱۳ شهرستان در اجرای این طرح نشان‌دهنده ظرفیت گسترده شبکه خدمت رضوی در استان گیلان است و امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها، زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی و خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و معیشتی بیش از گذشته فراهم شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در پایان گفت: بسته‌های لوازم‌التحریر «مهر رضوی» از ابتدای مهرماه در سراسر استان گیلان توزیع خواهد شد و تلاش می‌کنیم این اقدام در فضایی منسجم و با رعایت اولویت‌های تعیین‌شده، به دست دانش‌آموزان جامعه هدف برسد تا بخشی از نیازهای آنان در آغاز سال تحصیلی تأمین شود.



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