به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از افشای اصابت یک فروند جنگنده ایتالیایی از نوع «یوروفایتر تایفون» (اف-۲۰۰۰) در جریان حمله یمنی‌ها به پایگاه هوایی «ملک فهد» در طائف، موضوع حضور نظامی ایتالیا در عربستان سعودی برای نخستین بار به‌طور گسترده در کانون توجه قرار گرفته است. حضوری که برای مدت طولانی دور از توجه رسانه‌ها باقی مانده بود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایتالیا همزمان در دو مسیر نظامی و دیپلماتیک در حال حرکت است تا خطراتی را که تحولات دریای سرخ و تنگه باب‌المندب برای منافع این کشور ایجاد کرده، کاهش دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حدود ۴۰ درصد تجارت ایتالیا به خطوط کشتیرانی عبوری از دریای سرخ و باب‌المندب به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی، وابسته است.

جابه‌جایی هواپیماهای ایتالیایی از پایگاه عربستان

بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، دولت «جورجیا ملونی» در پی افزایش تنش و آماده‌باش در خاورمیانه در حال جابه‌جایی شماری از هواپیماهای ایتالیایی است. به‌ویژه هواپیماهایی که از ابعاد بزرگ‌تر، فناوری پیشرفته‌تر و هزینه بیشتری برخوردارند و ارزش هر فروند از آنها به حدود نیم میلیارد یورو می‌رسد.

هدف از این اقدام، کاهش خطراتی است که ممکن است این هواپیماها را تهدید کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دو فروند هواپیمای ترابری چهارموتوره از نوع «سی-۱۳۰ جی» از این محل منتقل شده‌اند و دولت ایتالیا اکنون باید از یک فروند هواپیمای راداری از نوع «گلف‌استریم کِی‌یو» نیز محافظت کند. هواپیمایی که برای رصد تمامی تحولات در شعاع ۵۰۰ کیلومتری طراحی شده است.

منابع امنیتی ایتالیا تأیید کرده‌اند که این جابه‌جایی طی روزهای گذشته انجام شده و هواپیماها دیگر در پایگاه سعودی که هدف حمله اخیر قرار گرفت، حضور ندارند.

با این حال، صدها نیروی نظامی ایتالیایی همچنان در این محل مستقر هستند و دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی ایتالیا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بخشی از این نیروها نیز باید از عربستان خارج شوند یا خیر.

تلاش رم برای کاهش تنش با صنعا

همزمان با این اقدامات احتیاطی، دولت جورجیا ملونی بنا بر گزارش روزنامه «لا رپوبلیکا» در تلاش است از ورود به یک درگیری آشکار با دولت یمن جلوگیری کند. اقدامی که با استفاده از کانال‌های ارتباطی آزمایش‌شده و تحت مدیریت آژانس اطلاعات و امنیت خارجی ایتالیا انجام می‌شود.

بر اساس منابع این روزنامه، نشستی امنیتی با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش ایتالیا برگزار شده که در آن راه‌های کاهش تنش با دولت یمن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نشست همچنین پیامی که جنبش انصارالله یمن برای رم ارسال کرده بود، مورد بررسی قرار گرفته و این پیام به‌عنوان اقدامی با ماهیت تنش‌زدا ارزیابی شده است.

خبرگزاری «آنسا» نیز به نقل از «محمد منصور» یکی از مسئولان وزارت اطلاع‌رسانی دولت یمن گزارش داده است که اقدامات این دولت، مقاومت مسلحانه مشروع است.

منصور همچنین گفته است که جنبش«انصارالله یمن در وضعیت جنگ با ایتالیا قرار ندارد و نمی‌خواهد ایتالیا را وارد این درگیری کند، اما این پرسش را مطرح می‌کند که دلیل حضور هواپیماهای ایتالیایی در عربستان چیست.

اظهارات منصور در پاسخ به پرسشی مطرح شده بود که خبرگزاری آنسا پس از اصابت هواپیمای نظامی ایتالیایی به وی ارائه کرده بود.

رم به دنبال تقویت حضور دریایی در دریای سرخ

در همین حال، در شرایطی که برخی در داخل ایتالیا خواستار تقویت یک‌جانبه حضور این کشور در منطقه شده‌اند، به نظر می‌رسد رم در حال حرکت به سمت اقدامات بیشتر برای آن چیزی است که خود تأمین امنیت تردد کشتی‌ها» در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب می‌نامد.

این اقدامات ممکن است در چارچوب مأموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا که در این منطقه مستقر است یا خارج از آن انجام شود.

«گوئیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا، پیش‌تر هشدار داده بود که بوروکراسی اروپا و کندی روند تصمیم‌گیری ممکن است وضعیت را وخیم‌تر کند.

کروستو در نامه‌ای به «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار بررسی بهترین راه برای تأمین امنیت عبور و مرور از تنگه باب‌المندب شد و آمادگی ایتالیا را برای اعزام دو فروند کشتی در آب‌های آزاد اعلام کرد.

این دو کشتی قرار است به یک ناوچه ایتالیایی که هم‌اکنون در چارچوب نیروهای مأموریت آسپیدس فعالیت می‌کند، اضافه شوند.

درخواست ایتالیا برای مشارکت بیشتر کشورهای اروپایی

ایتالیا امیدوار است که کشورهای دیگری از جمله آلمان، فرانسه و هلند نیز به مأموریت به‌روزشده ملحق شوند یا اینکه کمیسیون اروپا متعهد شود هرگونه هزینه اضافی را میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توزیع کند.

کایا کالاس پیش‌تر محتوای نامه‌ای را که برای دولت ملونی ارسال کرده بود، فاش کرده و گفته بود: به تجهیزات دریایی و هوایی بیشتری نیاز است که به‌طور مناسب برای مقابله با افزایش سطح تهدیدها از جمله تقویت توانایی‌ها برای فراهم کردن حفاظت نزدیک، تجهیز شده باشند.

او افزود: با افزایش ناامنی، باید حضور خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که عملیات آسپیدس می‌تواند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهد.

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