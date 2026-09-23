بازداشت مردی در ملبورن استرالیا به اتهام ارتباط با داعش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۶۵ ساله در شهر ملبورن استرالیا در جریان یک عملیات ضدتروریستی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش بازداشت شده است.

پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که این مرد در جریان یورش مأموران به خانه‌ای در منطقه «کارلتون» بازداشت شده و انتظار می‌رود به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی و جرایم مرتبط با انتشار محتوای افراط‌گرایانه تحت پیگرد قرار گیرد.

براساس ادعای پلیس فدرال استرالیا، این مرد با داعش اعلام بیعت کرده و به‌عنوان مبلغ اینترنتی این گروه فعالیت داشته و حدود ۱۰ هزار فایل حاوی مطالب افراط‌گرایانه ارسال کرده است.

او همچنین متهم است اطلاعاتی درباره روش‌های فرار از شناسایی توسط نیروهای مجری قانون و همچنین راهنماهای آموزشی درباره برنامه‌ریزی حملات با تلفات گسترده را به اشتراک گذاشته است.

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