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بازداشت مردی در ملبورن استرالیا به اتهام ارتباط با داعش

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
کد مطلب: 1868946
بازداشت مردی در ملبورن استرالیا به اتهام ارتباط با داعش

پلیس فدرال استرالیا یک مرد ۶۵ ساله را به اتهام ارتباط با داعش، بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۶۵ ساله در شهر ملبورن استرالیا در جریان یک عملیات ضدتروریستی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش بازداشت شده است.

پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که این مرد در جریان یورش مأموران به خانه‌ای در منطقه «کارلتون» بازداشت شده و انتظار می‌رود به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی و جرایم مرتبط با انتشار محتوای افراط‌گرایانه تحت پیگرد قرار گیرد.

براساس ادعای پلیس فدرال استرالیا، این مرد با داعش اعلام بیعت کرده و به‌عنوان مبلغ اینترنتی این گروه فعالیت داشته و حدود ۱۰ هزار فایل حاوی مطالب افراط‌گرایانه ارسال کرده است.

او همچنین متهم است اطلاعاتی درباره روش‌های فرار از شناسایی توسط نیروهای مجری قانون و همچنین راهنماهای آموزشی درباره برنامه‌ریزی حملات با تلفات گسترده را به اشتراک گذاشته است.

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