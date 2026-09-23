به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه بنگلادش در پی ارتحال آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید جهان تشیع، پیام تسلیتی صادر کردند.

این شورا در پیام خود تاکید کرد که رحلت چنین شخصیت علمی و معنوی، ثلمه ای بزرگ در پیکره حوزه های علمیه و جامعه دینی به شمار می آید و آثار علمی، شاگردان و میراث گران بهای فکری و معنوی ایشان، سرمایه ای ارزشمند و ماندگار برای حوزه های علمیه و نسل های آینده خواهد بود.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

«اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیء»

ارتحال ملکوتی عالم ربانی، فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره)، موجب تالم و تاثر عمیق گردید. شورای علمای شیعه بنگلادش، این ضایعه بزرگ و فقدان جبران ناپذیر را به محضر مقدس حضرت ولی عصر و زمان(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، استادان و فضلای حوزه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و عموم پیروان مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می نماید.

آن عالم بزرگوار از چهره های برجسته علمی و معنوی حوزه های علمیه بود که عمر شریف و پربرکت خویش را در راه تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف نورانی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام سپری نمود. دانش عمیق فقهی، دقت نظر علمی، تقوا، متانت، تواضع و اخلاص ایشان، جایگاهی ممتاز برای آن بزرگوار در میان عالمان و دانشوران دینی پدید آورده بود. بی تردید، رحلت چنین شخصیت علمی و معنوی، ثلمه ای بزرگ در پیکره حوزه های علمیه و جامعه دینی به شمار می آید و آثار علمی، شاگردان و میراث گران بهای فکری و معنوی ایشان، سرمایه ای ارزشمند و ماندگار برای حوزه های علمیه و نسل های آینده خواهد بود.

شورای علمای شیعه بنگلادش از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید که خدمات خالصانه، مجاهدت های علمی و تلاش های ارزشمند آن عالم ربانی را به فضل و کرم بی پایان خویش مقبول درگاهش قرار دهد، درجات ایشان را در جوار رحمت الهی و در سایه عنایات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرین علیهم السلام متعالی فرماید و ایشان را با اولیای الهی محشور گرداند.

همچنین از درگاه حضرت حق برای بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و عموم بازماندگان آن فقیه سعید، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید. امید است جامعه علمی و دینی بتواند با تداوم راه علم، تقوا و خدمت به معارف اهل بیت علیهم السلام، یاد و میراث ارزشمند آن عالم فقید را پاس بدارد.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای علمای شیعه بنگلادش

۲۱/۹/۲۰۲۶

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