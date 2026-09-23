به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند کشور دنیا از امروز چهارشنبه، همزمان با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، ممنوعیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌های خود را آغاز کردند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، اوایل سپتامبر اعلام کرده بود که کل بخش حمل‌ونقل هوایی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز دو روز پیش هشدار داده بود که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر برای ادامه فعالیت در سطح جهانی با دشواری مواجه خواهند شد.

بسنت در گفت‌وگویی با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» گفت: تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در سراسر جهان متوقف خواهند شد. این تحریم‌ها شامل شرکت‌ها و نهادهای خارجی نیز خواهد شد که خدمات اساسی به شرکت‌های هواپیمایی ایران ارائه می‌کنند.

او توضیح داد که هر نهادی که به یک هواپیمای ایرانی سوخت‌رسانی کند، خدمات فرود در اختیار آن قرار دهد یا بلیت پروازهای آن را بفروشد، ممکن است با تحریم‌های آمریکا از جمله خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار، مواجه شود.

بسنت گفت: اگر هواپیماهای ایرانی فرود بیایند، نمی‌توانید به آنها سوخت بدهید، نمی‌توانید خدمات فرود ارائه کنید و نمی‌توانید بلیت‌های آنها را بفروشید. در غیر این صورت، از نظام مالی مبتنی بر دلار خارج خواهید شد.

فعالیت ۲۷ شرکت هواپیمایی در ایران

در ایران ۲۷ شرکت حمل‌ونقل هوایی فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها پروازهای داخلی را انجام می‌دهند.

شرکت هواپیمایی ملی ایران «ایران‌ایر» و شرکت خصوصی «ماهان» مهم‌ترین شرکت‌های ایرانی در زمینه پروازهای بین‌المللی به‌ویژه پرواز به کشورهای همسایه و همچنین روسیه و چین به شمار می‌روند.

از روز دوشنبه، گرجستان تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از خاک خود و به مقصد این کشور را ممنوع کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان نیز اعلام کرد که پروازهای خود به ترکیه را بنا بر درخواست آنکارا متوقف کرده است.

انتظار می‌رود محدودیت‌های جدید، سفر ایرانیان به خارج از کشور یا بازگشت آنها به ایران را دشوارتر کند.

ایران اندکی پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه این کشور در اواخر فوریه، حریم هوایی خود را به‌طور کامل بست. با کاهش شدت عملیات نظامی، پروازهای ایران به‌صورت محدود از سر گرفته شد، اما در حال حاضر تنها شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هستند که پروازهای بین‌المللی را انجام می‌دهند.

جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران را ممنوع کرد

در جمهوری آذربایجان، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که باکو به دلیل تحریم‌های آمریکا، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به جمهوری آذربایجان را ممنوع کرده است.

این شرکت در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد: به دلیل بسته جدید تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، به‌ویژه تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش هوانوردی، تصمیم گرفته شد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآید.

تعلیق پروازهای ایران به بغداد و مسقط

در همین حال، دو منبع دیروز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند عراق به سازمان هواپیمایی کشوری این کشور دستور داده است پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه بغداد را از امروز چهارشنبه متوقف کند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که آمریکا تهدید کرد هر فرودگاهی را که به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خدمات ارائه دهد، تحریم خواهد کرد.

دو منبع آگاه از این دستور گفتند که دولت عراق در حال بررسی انتقال پروازهای شرکت هواپیمایی ایران از بغداد به فرودگاه نجف است.

عراق یکی از مقصدهای اصلی شرکت‌های هواپیمایی ایران محسوب می‌شود. این شرکت‌ها عمدتاً زائران ایرانی را به اماکن زیارتی شیعیان در عراق منتقل می‌کنند و در مسیر برگشت نیز زائران عراقی را به ایران می‌آورند.

مسئولان چند آژانس مسافرتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که گزینه برگزاری سفرهای زمینی برای جبران توقف پروازهای هوایی در حال بررسی است. به‌ویژه آنکه شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی عراق از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه دیگر پروازی به ایران انجام نمی‌دهند.

سفر زمینی از عراق به شهر قم در جنوب تهران ممکن است تا ۱۲ ساعت طول بکشد.

لغو پروازهای تهران به بغداد و مسقط

خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش داد که پروازهای تهران به بغداد و مسقط از روز چهارشنبه لغو شده‌اند.

این سازمان افزود که سایر پروازهای بین‌المللی باقی‌مانده از جمله پروازهای تهران به استانبول، طبق برنامه تعیین‌شده ادامه خواهند داشت.

یکی از سخنگویان سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: در حال حاضر به مسافران ایرانی اجازه ورود به فرودگاه در سلطنت عمان داده نمی‌شود و رایزنی‌ها درباره این موضوع در جریان است.

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