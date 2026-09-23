به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـآیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری در مراسم شام رحلت بانوی کرامت که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین مفهوم استقامت در مسیر تحقق جامعه توحیدی، هجرت و زیارت اولیای الهی را از عوامل مهم در تربیت انسان و امت‌سازی دانست و اظهار کرد: حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از مدینه به قم، در امتداد مأموریت اولیای الهی و در مسیر شکل‌گیری یک تمدن بزرگ اسلامی قابل تحلیل است.

وی با اشاره به آیه «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ…» اظهار داشت: خداوند متعال از پیامبران برای انجام مأموریت الهی پیمانی محکم گرفته است و ساختن جامعه‌ای مؤمن و موحد که دل به خدا بسته و از غیر او روی‌گردان باشد، مأموریتی است که بر عهده انبیا و اولیای الهی قرار گرفته است.

میرباقری افزود: استقامت اصلی از پیامبران و اولیای الهی خواسته شده است؛ زیرا اگر آنان در مسیر مأموریت خود سست شوند، امت نیز دچار سستی خواهد شد. قرآن کریم نیز پیامبر اکرم(ص) را به استقامت دعوت کرده و می‌فرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ».

وی با اشاره به جایگاه پیامبران اولوالعزم تصریح کرد: خداوند از حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی(ع) و پیامبر اکرم(ص) پیمانی ویژه گرفته است و استقامت آنان در مسیر مأموریت الهی، زمینه استقامت امت را فراهم می‌کند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه پیروزی‌های الهی نیازمند صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی است، گفت: مؤمنان باید تا زمان تحقق وعده الهی استقامت کنند و بدانند که سنت‌های الهی در زمان مناسب خود تحقق پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به آیات پایانی سوره فتح، مؤمنان همراه پیامبر اکرم(ص) را به گیاه و درختی تشبیه کرد که به تدریج رشد می‌کند و استوار می‌شود، افزود: اصحاب و یاران واقعی انبیا در سختی‌ها و پیروزی‌ها در کنار آنان می‌ایستند و در مسیر استقامت رشد می‌کنند.

میرباقری با اشاره به حماسه عاشورا خاطرنشان کرد: در روز عاشورا، یاران امام حسین(ع) به جایگاهی رسیدند که عظمت استقامت و وفاداری آنان موجب شگفتی شد؛ نمونه‌ای مانند حضرت ابوالفضل العباس(ع) که تا آخرین لحظه در مسیر فرمان امام خود ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه خانه‌های انبیا و اولیای الهی، محل نزول نور و هدایت الهی هستند، اظهار داشت: مؤمنان باید برای دریافت نور هدایت و کسب معرفت و استقامت به این خانه‌ها مراجعه کنند؛ زیرا فاصله گرفتن از این محافل، انسان را در معرض غفلت و تاریکی قرار می‌دهد.

میرباقری در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها گفت: این بانوی بزرگوار یکی از شخصیت‌هایی است که در مسیر مأموریت امام رضا(ع) استقامت کرد و هجرت ایشان از مدینه به سوی ایران و قم، در گسترش جریان تشیع و شکل‌گیری کانون‌های معرفتی و معنوی در این سرزمین تأثیرگذار بود.

وی افزود: امام رضا(ع) نیز با هجرت خود جغرافیای دنیای اسلام را تحت تأثیر قرار داد و با دعوت و نامه، بستگان و پیروان اهل‌بیت(ع) را به این سرزمین فراخواند؛ بسیاری از امامزادگان نیز با هجرت خود به نقاط مختلف، به کانون‌های نور و هدایت در میان مردم تبدیل شدند.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اهمیت زیارت در تربیت انسان گفت: زیارت اولیای الهی تنها یک عمل فردی نیست، بلکه می‌تواند در مسیر ساختن امت نقش داشته باشد؛ همان‌گونه که در روایات، برای زیارت امام رضا(ع) و امام حسین(ع) فضیلت‌های فراوانی بیان شده است.

وی ادامه داد: در روایات برای زیارت امام رضا(ع) پاداش‌های بزرگی ذکر شده است و این فضیلت‌ها را باید در چارچوب آثار تربیتی و اجتماعی زیارت مورد توجه قرار داد؛ زیارت می‌تواند موجب تهذیب نفس، تقویت ایمان، بخشش گناهان و رشد معنوی انسان شود.

میرباقری با اشاره به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بیان کرد: درباره زیارت این بانوی بزرگوار نیز در روایات، فضائل فراوانی نقل شده است و حضور در حرم ایشان می‌تواند زمینه‌ای برای تجدید عهد با اهل‌بیت(ع) و حرکت در مسیر معارف آنان باشد.

وی با اشاره به نقش امامزادگان و بقاع متبرکه در جامعه اسلامی گفت: هجرت امامزادگان و حضور آنان در مناطق مختلف، موجب شکل‌گیری کانون‌هایی برای هدایت و معرفت شد و مردم نیز با ارتباط با این مراکز می‌توانند در مسیر تقویت ایمان و اصلاح فرد و جامعه گام بردارند.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به نقش حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شکل‌گیری جایگاه علمی قم اظهار داشت: حضور این بانوی بزرگوار در قم زمینه‌ای برای شکل‌گیری یک جریان علمی و معرفتی گسترده در این شهر شد و بعدها حوزه علمیه قم در کنار حرم مطهر ایشان تأسیس شد.

وی افزود: از حوزه علمیه قم عالمان، مراجع و شخصیت‌های بزرگی برخاستند و معارف اهل‌بیت(ع) از این مرکز علمی به نقاط مختلف جهان منتقل شد؛ این جریان علمی و معنوی در تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر نیز نقش مهمی داشته است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در تحولات معاصر گفت: جریان انقلاب اسلامی و تربیت نیروهای مؤمن و آماده برای دفاع از ارزش‌های اسلامی را می‌توان در امتداد همین جریان علمی، معنوی و تربیتی مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در جریان مقاومت گفت: فرهنگ مقاومت، ایستادگی در برابر استکبار و آمادگی برای دفاع از مظلومان در میان بخش‌هایی از جامعه گسترش یافته و این جریان، نیروهایی را برای حضور در میدان‌های مختلف تربیت کرده است.

آیت‌الله میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقامت امام زمان(عج) در دوران غیبت اظهار داشت: بر اساس معارف دینی، حضرت ولی‌عصر(عج) در طول دوران غیبت در مسیر آماده‌سازی جامعه برای ظهور و تربیت یاران و سربازان خود قرار دارند و تحقق وعده الهی نیازمند صبر و استقامت است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در مسیر ظهور حرکت می‌کند باید انسان‌هایی مؤمن، بصیر، مقاوم و آماده فداکاری تربیت کند و این تربیت در طول زمان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی، علمی و معنوی شکل می‌گیرد.

آیت‌الله میرباقری در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، علما، شهدا و مجاهدان راه حق، تأکید کرد: هجرت، زیارت، استقامت و پیوند با اولیای الهی از عناصر مهم در مسیر تربیت انسان و ساخت جامعه مؤمن است و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های این حرکت معنوی و تربیتی باشد.