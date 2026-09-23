هیئت دولت امروز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت اعلام کرد: در پی درگذشت حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. رئیس جمهور و هیئت دولت نیز در عزای این عالم ربانی و عالیقدر می‌نشینند.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد. روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

مجلس بزرگداشت آیت الله شبیری زنجانی از طرف رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) چهارشنبه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی (ره) از ساعتی پیش از میدان جهاد، مسجد مدرسه عالی امام خمینی (ره) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در حال برگزاری است.

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