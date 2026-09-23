حکیم: تقویت حشد الشعبی و ادامه تسلیح آن برای حفظ امنیت عراق ضروری است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی و رئیس پیمان نیروهای دولت ملی عراق، در دیدار از مقر نیروهای الحشد الشعبی در استان بابل، تأکید کرد: الحشد الشعبی نیرویی برآمده از فتوای مبارک مرجعیت اعلی بود.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، وی در این دیدار با اشاره به وجود رابطه همکاری میان تروریسم و حزب بعث، تأکید کرد: الحشد الشعبی نیرویی قدرتمندتر از چالشی بود که عراق در آن مقطع تاریخی با آن مواجه شد در حالی که در آن دوره تهدید تروریستی به اطراف بغداد رسیده بود.

الحکیم با اشاره به تأثیر فتوای مبارک مرجعیت و خون‌های پاکی که ریخته شد و غیرت عشایر عراقی در بازیابی و آزادسازی زمین‌ها از چنگ تروریسم و حفاظت از عراق، بر ضرورت حفاظت از الحشد الشعبی و تصویب قانون تفصیلی و نیز قانون بازنشستگی الحشد الشعبی و نهادینه‌سازی آن و ادامه آموزش و تسلیح آن و حفظ آمادگی دائمی آن تأکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین خواستار رسیدگی به خانواده‌های شهدای الحشد الشعبی و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ثبت خاطرات و اسناد ایشان شد تا یاد آنان موجب افتخار و عزت نسل‌های آینده باشد.

الحکیم در ادامه تأکید کرد: حل مسئله سلاح خارج از چارچوب حکومت از طریق تحویل این سلاح به سازمان الحشد الشعبی در مقام یک نهاد امنیتی رسمی و عنصر مهم در معادله امنیت عراق خواهد بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود :مسئولیت حفاظت از الحشد الشعبی و جلوگیری از تأثیر تمایلات شخصی بر آن مسئولیت خود نیروهای الحشد الشعبی است.

وی تأکید کرد: الحشد الشعبی باید برای خدمت به مردم تلاش کند و انجام کارهای خیر در جامعه و یاری نیازمندان را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پشتیبان الحشد الشعبی پایگاه مردمی آن است.

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