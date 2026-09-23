وزارت دفاع بریتانیا از کشف ۹۷ میلیون سند جدید مرتبط با تحقیقات افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع انگلیس در نامه‌ای رسمی به هیئت تحقیق مستقل افغانستان اعلام کرد که اخیراً ۹۷ میلیون رکورد منحصربه‌فرد مربوط به دوره تحت پوشش مأموریت این هیئت کشف شده است. این اسناد که بخشی از یک مجموعه داده‌ای بزرگ‌تر بوده‌اند، پیش‌تر بررسی یا ارزیابی نشده و در پاسخ به درخواست‌های ارائه مدارک طی سه سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته بودند.

در این نامه که در ۶ اوت ۲۰۲۶ ارسال و نسخه‌های باز آن به تازگی منتشر شده، وکلای وزارت دفاع نوشته‌اند که این افزایش ناگهانی و غیرمنتظره در حجم اسناد، ناشی از شناسایی ساختار پوشه‌بندی جدیدی در سامانه‌های مرتبط بوده است.

وزارت دفاع پیش‌تر تصور می‌کرد بخش عمده این داده‌ها خارج از محدوده تحقیقات قرار دارد، اما اکنون مشخص شده بخشی از آن‌ها ممکن است به اتهامات قتل غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ مرتبط باشد.

قاضی لرد جاستیس هدن-کیو، رئیس هیئت تحقیق، در بیانیه‌ای در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) این کشف دیرهنگام را «نگران‌کننده و تأسف‌بار» خواند و هشدار داد که اگر به‌سرعت مدیریت نشود، می‌تواند کار پیشرفته هیئت را به تأخیر بیندازد.

وی برای ۲۵ سپتامبر جلسه‌ای علنی برگزار می‌کند تا از وزارت دفاع تضمین بگیرد که اسناد مرتبط به‌سرعت شناسایی و ارائه شوند، روند جاری مختل نشود و چنین اتفاقی تکرار نگردد.

این تحقیقات از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و هنوز هیچ گزارشی منتشر نکرده است؛ اما بار دیگر جنایات نیروهای خارجی تحت عنوان ناتو را در افغانستان یادآوری می‌کند.

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