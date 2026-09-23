واکنش رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان به بازداشت خواهران عمران خان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، رفتار دولت پنجاب با خواهران عمران خان، بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف و نخست وزیر سابق این کشور را محکوم کرد.

وی گفت: کسانی که قدرت را در اختیار دارند، برای طولانی‌تر کردن دوره حکومت خود به ظلم و سرکوب متوسل می‌شوند. تاریخ نشان داده است که شرایط هرگز برای همیشه یکسان نمی‌ماند و کسانی که امروز در قدرت هستند، ممکن است فردا مجبور شوند پاسخگوی اقدامات خود باشند.

راجه ناصر همچنین گفت: پایمال کردن کرامت انسانی در هیچ جامعه متمدنی قابل قبول نیست.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان تاکید کرد: خواهران عمران خان با این نگرانی بازداشت شدند که مبادا رهبری اعتراضات را بر عهده بگیرند.

وی افزود: ترس از عمران خان اجازه نمی‌دهد این حاکمان بزدل شب‌ها با آرامش بخوابند.

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