رونمایی از سه اثر جدید درباره سید جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن سالگرد شهادت علامه مجاهد، سیدالشهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله(رضوان‌الله‌علیه)، سه اثر تازه با محوریت شخصیت، اندیشه، جهاد و میراث رسانه‌ای آن شهید والامقام، به همت بنیاد بین‌المللی امیرالمؤمنین(ع) رونمایی می‌شود.

این سه اثر، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، به بازخوانی ابعاد و ویژگی‌های شخصیتی، فکری، جهادی و رسانه‌ای سیدالشهدای مقاومت می‌پردازند؛ ابعادی که در کنار یکدیگر، سیمای مجاهدی صاحب‌مکتب را ترسیم می‌کنند که اندیشه، جهاد و رسالت رسانه‌ای را در متن میدان مقاومت به هم پیوند زد.

«شهید الاقدس»؛ روایتی از میدان جهاد

نخستین اثر با عنوان «شهید الاقدس»، روایتی فارسی از سردار عبدالامیر عفراوی، معروف به «ابوهادی»، از خاطرات و روایت‌های او درباره شهید سید حسن نصرالله است. این اثر با تکیه بر گفت‌وگوها و خاطرات تاریخی، بخشی از سیره، شخصیت و تجربه‌های جهادی سیدالشهدای مقاومت را از منظر یکی از همراهان و همرزمان او بازخوانی می‌کند و تصویری نزدیک‌تر از شخصیت و منش جهادی آن شهید ارائه می‌دهد.

«قوافی النصر»؛ روایت شعر از سوگ سید مقاومت

دومین اثر، مجموعه شعر عربی «قوافی النصر» است که در بیش از ۴۰۰ صفحه و با نزدیک به ۱۵۰ قصیده، به سوگ و ستایش شهید سید حسن نصرالله اختصاص دارد.

در این مجموعه، شاعران کشورهای ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن، بحرین، عمان و تونس، هر یک با زبان شعر، بخشی از شخصیت، جهاد، شهادت و جایگاه سیدالشهدای مقاومت را روایت کرده‌اند. این مجموعه با گردآوری دکتر علی عفراوی، تصویری از بازتاب شهادت سید حسن نصرالله در شعر معاصر عرب و پیوند عاطفه، حماسه و مقاومت در ادبیات این حوزه ارائه می‌کند.

«مکتب نصرالله»؛ بازخوانی یک رسالت رسانه‌ای

سومین اثر با عنوان «مکتب نصرالله»، به بازخوانی اندیشه و رسالت رسانه‌ای شهید سید حسن نصرالله اختصاص دارد و شامل شرح نامه تاریخی شهید سید حسن نصرالله به شبکه جهانی الاهواز و یک مصاحبه تاریخی با آن شهید است.

در آغاز این اثر، مقدمه و خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان علی‌نژاد، رئیس بنیاد بین‌المللی امیرالمؤمنین(ع)، از دیدار با شهید سید حسن نصرالله آمده است و در ادامه، نامه و گفت‌وگوی تاریخی او از منظر رسالت رسانه در میدان جهاد فکری، فرهنگی و تبیینی بازخوانی شده است.

این اثر تلاش دارد با تکیه بر سخنان و نگاه شهید سید حسن نصرالله، جایگاه رسانه در میدان مقاومت و ضرورت حضور فعال و اثرگذار در عرصه جنگ روایت‌ها را مورد توجه قرار دهد؛ عرصه‌ای که در نگاه او، رسانه نه صرفاً ابزار انتقال پیام، بلکه بخشی از میدان جهاد و دفاع از حقیقت است.

سه اثر «شهید الاقدس»، «قوافی النصر» و «مکتب نصرالله»، هر یک با زبانی متفاوت، بخشی از میراث برجای‌مانده از سیدالشهدای مقاومت را روایت می‌کنند؛ از خاطرات و میدان جهاد گرفته تا شعر و ادبیات مقاومت و رسالت رسانه‌ای. مجموعه این آثار، تلاشی برای ثبت و بازخوانی ابعاد و ویژگی‌های شخصیتی، فکری، جهادی و رسانه‌ای شهیدی است که نام و مکتب او با تاریخ مقاومت گره خورده است.

آیین رونمایی از این سه اثر، هم‌زمان با سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله برگزار خواهد شد..

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